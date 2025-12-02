Медия без
Най-много студенти от диаспората учат в ЮЗУ

Най-много на образователна мобилност са били студентите по медицина от МУ-Пловдив

Днес, 07:06
Най-мобилни са студентите ни по медицина в МУ-Пловдив.
Илияна Димитрова
Най-много студенти от диаспората ни учат в Югозападния университет. Това показват данни от рейтинговата система на университетите за 2025 г.

Става дума за показателя, показващ процент на новоприетите студенти от всички новоприети студенти в професионалното направление на висшето училище за съответната учебна година, осъществен по две постановления на МС - за студенти от Северна Македония и за такива с българска народност от други държави.

Данните показват, че на първо място по този показател е ЮЗУ - с 22% приети студенти по изобразително изкуство по тези две постановления. Следващите места отново са за същото висше училище - със 17% приети студенти по социология, антропология и науки за културата, 16% студенти по информатика и компютърни науки и 14% - по политически науки. Следва Софийският университет с 14% приети студенти по туризъм от Северна Македония и от диаспората ни и с 13.7% - по здравни грижи.

12.9% от студентите по туризъм от ЮЗУ са приети по двете постановления, следват кандидат-висшистите по администрация и управление в Икономическия университет - Варна - 12%, студентите по спорт в ЮЗУ - 11.4%, по обществено здраве в ЮЗУ - 11% и по комуникационна и компютърна техника във Висшето училище по телекомуникации и пощи - 10.9%.

Иначе, най-много студенти по двете постановления у нас са приети в направленията фармация (4.7 на сто), политически науки (4.6%) и туризъм (4.4%).

 

Мобилност

По брой студенти в направление, участвали по програма за обмен на студенти (Еразмус, Сократ и т.н.) на първа позиция излиза МУ-Пловдив с 404 студенти по медицина, участвали в образователна мобилност. С 325 по корабоплаване и авиация, пътували зад граница с цел обучение, може да се похвали Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", а със 192 пътували студенти по дентална медицина - МУ Пловдив. 

В образователна мобилност са участвали още 186 студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет в Стара Загора, 90 - от Националния военен университет "В. Левски", 83 - по икономика от УНСС и 79 - по театрално и филмово изкуство от НАТФИЗ.

 

 

 

