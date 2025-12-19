Медия без
Великобритания се връща в програма "Еразъм+"

Тя ще внесе 570 млн. паунда за участието си в нея през 2027/28 г.

Днес, 17:04
Всяка година около 1,5 милиона души в Европа се възползват от „Еразъм“. 
Илияна Кирилова
Великобритания ще се присъедини отново към програмата за студентски обмен "Еразъм" на Европейския съюз, която напусна след Брекзит. Това ще даде възможност български студенти отново да могат да учат във Великобритания при значително по-ниски такси, макар и за ограничен период от една академична година.

Британски студенти ще могат да се включат в "Еразъм" от 2027 г. Кандидатстването ще започне от средата на 2026 г., след като Великобритания се ангажира да внесе 570 млн. паунда за участието си в програмата през учебната 2027/28 г. Според договорените условия страната ще ползва 30% намаление на дължимата вноска, след като Брюксел води продължителни и трудни преговори, за да убеди Лондон да се върне в „Еразъм“.

Програмата вече има разширен обхват. Освен обучение в университети тя включва професионални обучения и възможности за обучение на преподаватели. Всяка година около 1,5 милиона души в Европа се възползват от „Еразъм“. 

Очаква се сериозен интерес и голям брой кандидат-студенти, включително от България. По програмата студентите ще плащат по-ниски такси - на равнище с тези за местните студенти, които във Великобритания възлизат на около 9 535 паунда годишно. Освен това участниците ще могат да кандидатстват за стипендии и да получават средства за покриване на ежедневните си разходи.

 

