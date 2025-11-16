Медия без
Все по-често студенти се връщали да учат в България

"Младите решават, че е по-добре у нас, отколкото втора линия в чужбина", казва проф. Тодоров от ТУ-София

Днес, 12:22
Технически университет-София
Илияна Кирилова
Немалко студенти се връщат да учат висше образование в България. За подобна тенденция съобщи пред Би Ти Ви председателят на Общото събрание на Техническия университет-София и декан на Факултета по индустриални технологии проф. Георги Тодоров.

"Имаме немалко студенти, които се завръщат. Учили са 1-2 г. в европейски университети, но установяват, че това, което се предлага там - особено средата и социализацията - не е на необходимото ниво. Предпочитат да се върна", посочи той. По думите му кариерната перспектива у нас вече е напълно съпоставима с европейската, а заплащането в много инженерни професии е значително изравнено. "Инженерният кадър е все по-добре платен и все по-търсен. Това променя кариерните перспективи и мотивира повече хора да учат инженерни специалности", коментира проф. Тодоров.

"В Европа и в САЩ има водещи университети. Ние още догонваме най-големите, но и в България има университети на европейско ниво. И в България има добри и лоши университети, както и в чужбина. Младият човек трябва да избере добър университет - тук или в чужбина. Но социалната среда е важна. Все по-често младите решават, че е по-добре да останат в България, отколкото да бъдат втора линия в чужбина", подчерта той. Относно големия брой напускащи страната млади хора, той бе категоричен, че голяма част от тях стават гастърбайтери. "Не виждам смисъл талантливи хора с езикова култура и знания да отиват в чужбина и да вършат неквалифициран труд. Виждаме завръщане дори на млади хора, живели дълго в чужбина, които не говорят добре български, но имат български паспорт. В английската програма по изкуствен интелект вече имаме такива студенти. Те тук за първи път стават истински българи", посочи той.

Проф. Тодоров коментира последните изявления на властта, че "българската индустрия отчаяно се нуждае от инженери и кадри". Според него тя се нуждае може би не отчаяно, но "настойчиво". "Имаме цяла плеяда инженери, създадени през годините. Само моят факултет е дипломирал над 23 000 инженери, които са създали съвременната българска индустрия и в момента работят по целия свят. Но имаме нужда от ново поколение - модерни, мислещи, знаещи, можещи инженери", коментира той.

ТУ-София е съосновател на Европейския технологичен университет (EUt+), който обединява девет висши училища от Германия, Италия, Испания, Ирландия, Латвия, Румъния, Кипър и България. "В Европа се утвърждава концепцията да се обединят усилията, за да можем да се противопоставяме технологично на Съединените щати и Далечния изток. Трябва заедно да търсим пътя на модерните технологии", коментира деканът на Факултета по индустриални технологии.

 

Ключови думи:

инженери, студенти, ТУ-София

