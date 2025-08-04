Професорите се увеличават, а студентите намаляват

Студентите у нас намаляват, но за сметка на това професорите се увеличават. Това показват последните данни на НСИ за 2023/24 г. за преподавателския състав по групи висши училища, академична длъжност, пол, вид на заетостта и форма на собственост на висшето училище.

Намалението на студентите в държавните и частните университети през годините не е новост. Ако през 2021/22 г. те са около 200 000, през 2022/23 г. броят им намалява до 179 000. Макар през 2023/24 г. кандидат-висшистите се увеличават с малко над 2000 - от 179 000 на 182 000 души, през последните 5 г. тенденцията като цяло е на спад - от 184 хил. на 167 хил. души.

На този фон броят на университетските преподаватели расте. Данните на НСИ показват, че през 2023/24 г. преподавателите в държавните и частните университети са 21 098, което означава, че 1 преподавател се пада на 8.6 студенти. Година по-рано преподавателите са били по-малко - 20 882, като съотношението е един преподавател на 8.5 студенти.

Съотношението студенти към преподаватели зависи от типа висше училище, дисциплината и др. Няма универсално правило за него, но има препоръки, тъй като по-ниското съотношение означава като цяло повече индивидуално внимание, по-добра обратна връзка и по-високо качество на обучение. В ЕС и САЩ често се смята за добро съотношение 15-20 студенти на 1 преподавател за бакалавърски програми. У нас няма зададено строго фиксирано съотношение, но за оптимално се смята 15-25 студенти на преподавател. Твърде ниското съотношение у нас говори може би за много повече преподаватели, отколкото имаме нужда.

В частните висши училища съотношението е по-добро. Преподавателите там са 1972 на брой, а студентите - около 23 000. Т.е. един преподавател се пада на около 11.6 студенти.

В България съотношението между броя на преподавателите и студентите варира значително в зависимост от професионалното направление. Според данни от Националната карта на висшето образование за 2024 г. преподавателите по математика и биотехнологии са значително по-малко на брой в сравнение със студентите в тези области. В тези направления на всеки преподавател се падат по двама студенти. От друга страна, в направления като педагогика, психология, икономика и право съотношението е по-високо. Например, в "педагогика на обучението по" на всеки преподавател се падат над 24 студенти.

Всеки студент с личен професор

Разбивката по академични длъжности показва, че професорите се увеличават от 2891 през 2022/23 г. на 3 139 души през 2023/24 г., доцентите растат от 5576 на 5677 души, асистентите нарастват от 8054 на 8145 души, докато преподаватели намаляват от 4261 на 4042 души. Намаляват и университетските преподаватели, които са на основен трудов договор - от 13 086 на 12 918 на брой. Или - 1 професор се пада на 58 студенти, 1 доцент - на 32 студенти, 1 асистент - на 22 студенти и 1 преподавател - на 45 студенти. "Ако преди един професор преподаваше на 100-120 студенти, сега той преподава на двойно по-малко младежи. Скоро всеки студент ще си има личен професор", шегува се университетски преподавател.

"Печеливша" карта

Анализатори разказват за станала напоследък "печеливша" практика в някои частни висши училища - да произвеждат чужди професори и доценти, около 15-20 на година, че дори и на семестър. "Правят конкурс за доцент или професор за чужденци, те работят у нас 1 г., после им се прекратяват договорите и те заминават за своята страна. Но пък оставят у нас 10-20 хил. евро, колкото струва процедурата", споделят те.