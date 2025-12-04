МОН предлага студентските такси да растат по формула

Няма основание таксите за студентите за догодина да нараснат скокообразно. Това увери просветният министър Красимир Вълчев по време на блицконтрол в образователната парламентарна комисия. По думите му поскъпването може да е не по-вече от 10%, с колкото ще се увеличи и държавната субсидия за догодина.

В същото време обаче според министъра е добре да има формула, по която да се изчисляват таксите за студентите, за да има предвидимост за младежите. Той припомни приетите през лятото промени в закона за висше образование, намаляващи с 40% таксите за платено обучение, които зависят и от тези за държавна поръчка. Според новия текст те следва да са до 60% от субсидията за един студент в държавна поръчка плюс таксата, която събират университетите за един студент в държавна поръчка.

"В промените в закона обаче не засегнахме принципно с колко могат да растат таксите за всички студенти. Според мен е добре те да се изчисляват според формула, за да има предвидимост, каквато сега няма", коментира Вълчев. По думите му срещу таксите, т.е. приходите на университетите, стоят определени разходи. 70% от тях отиват за заплати, 30% - за издръжка. "Смятаме, че е разумно да има формула, според която таксите могат да растат с процент не по-висок от изчисления процент от 70% ръста на средната брутна заплата и 30% инфлацията. Така ще фиксира определен процент, над който таксите няма да могат да се увеличават", обясни той.

Припомняме, че през лятото от Националното представителство на студентските съвети поискаха предвидимост за студентските такси, като обявиха, че са постигнали съгласие с МОН относно идеята приетите веднъж такси да може да бъдат увеличавани с не повече от 20% за следващ семестър. Тя обаче все още не е намерила израз в закона.

Министърът посочи, че ведомството му подготвя промени в закона за висше образование, но те вървят бавно и ако депутатите искат по-бързо приемане на подобна формула, МОН може да предложи такава по-рано, или определени народни представители да инициират подобни промени, ако смятат за нужно.

"И без такава промяна, няма основание през 2026 г. за скокообразно повишаване на таксите. Ако се приеме законът за държавния бюджет, субсидията за университетите ще расте с 10%, т.е. таксите следва да нараснат до 10%, ако се спазва законът, това не е скокообразно", посочи той. Според него малко се спекулира с вдигането на таксите, прогнозирано от ректорите - по-скоро може да се очаква ежегодна актуализация, каквато има всяка година.

Стипендии за студентите в платена форма

На въпрос какво ще предприеме за стипендиите за студентите в платена форма министър Вълчев обясни, че МОН ще изпълни решението на съда, според който такива се полагат и на младежите в платена форма. "Имаме 3-месечен срок да изпълним решението на съда, който постанови, че не е законосъобразно с подзаконов акт да ограничаваме кръга на правоимащите лица. Законът за висше образование трябва да каже кои са правоимащите. Има резон въпросът да бъде разгледан при бъдещи промени в закона, защото залагайки такава разпоредба, МОН е стъпил на тълкуването, че всички инструменти за подпомагане на достъпа трябва да са насочени към студентите в държавна поръчка, защото държавата поръчва и съответно плаща. Този въпрос стои по съдържание в закона", заяви той. Според него обаче логиката е ако се осигурява равен достъп както за студентите в държавна поръчка, така и в платена форма, то тогава не трябва да имаме платено обучение и следва да се откажем частично от преструктурирането на приема, който държавата провежда последните години.

Оптимизация на учебниците

"Действително имаме проблем с учебниците, с обема на съдържанието им и с това как е поднесено то", отговори министърът на депутатски въпрос. Той припомни предложените от ведомството му промени в училищния закон, според които занапред служителите на МОН ще имат по-големи отговорности по оценяването на учебниците, защото сегашната практика учители да ги оценяват не е ефективен. Целта е ако още при подготовката от МОН видят грешки, надвишено съдържание или висок стил, да връщат учебниците за редакция. "Това, което правим, да е въведем принципа на оптимизация и учебниците да не надвишават по съдържание учебните програми", заяви той. По думите му в момента министерството няма правна възможност да отвори процедура за оптимизация на учебниците, но ако депутатите направят такова предложение при второто четене на промените в закона, той ще поеме отговорност да стартира такава.