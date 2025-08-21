Още университети намаляват таксите за платено обучение

Университетите един след друг намаляват таксите за платено обучение, след като редакциите в закона за висше образование, променящи формулата за изчислението им, бе променена. Това става ясно от съобщения на някои от висшите училища.

Припомняме, че проблемът с високите такси за платена форма в университетите избухна преди месец, когато студенти се оплаха от двойно и тройно поскъпване. То се случи заради повишената държавна издръжка, която получават висшите училища и от която зависи цената и на платеното обучение. В резултат депутатите спешно промениха начина на изчисляването й, приемайки спешно промени в закона за висше образование. Така, таксите получиха 40% намаление.

Софийският университет вече обяви намаление на таксите - на 24 юли, в деня, когато бяха приети промените.

От УНСС наскоро обявиха, че са определили размера на таксите за обучение срещу заплащане. Новоприетите студенти по икономика следва да заплащат допълнително към вече платената семестриална такса около 800 лв., а в другите професионални направления - политически науки, право, аминистрация и управление, обществени комуникации и информационни науки, социология, антропология и науки за културата - допълнително до 300 лв. Така, семестриалната такса по икономика (платено обучение) от 950 лв. би следвало да стане 1825 лв.

Ден по-късно обаче оттам заявиха, че смятат да запазаят стария размер на таксите за платено обучение. "След многобройни запитвания от студенти и родители относно таксите за обучение срещу заплащане (платено обучение), Ректорското ръководство ще предложи на Академичния съвет таксите да не бъдат увеличавани. Това решение е израз на социалната политика на УНСС и е възможно благодарение на оптимизиране на вътрешните разходи и разчитане на собствени средства", посочиха оттам.

Икономическият университет-Варна също актуализира таксите си за платена форма. Туризъм, редовно обучение, вече ще струва 1180 лв. за семестър, администрация и управление - 1085 лв., икономика - 1698 лв., информатика и компютърни науки - 2044 лв. и т.н. За приетите до 2024.25 г. таксите са малко по-ниски. На студентите, които вече са заплатили семестриални такси в по-висок размер, разликата ще бъде възстановена.

Академичният съвет на Пловдивския университет реши, че за действащите студенти таксите за платено обучение остават на нивото от предходната година, а за новоприетите те ще са минимално допустимите, съобразно закона.