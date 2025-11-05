Само 4% от местата за икономисти, приети с математика, са запълнени

Само 4% от местата за икономисти в университетите ни, приети с матура или изпит по математика, са били запълнени. За сметка на това пък бройките за медицина, отпуснати под условие студентът да остане да работи в българска болница, са заети на 100%. Това съобщи вчера просветният министър Красимир Вълчев на блиц контрол в просветната парламентарна комисия.

Министърът обяви, че първоначалните данни за план-приема в държавните висши училища за настоящата 2025/26 г. са обнадеждаващи и говорят за повишен интерес и запълнени бройки в направленията с най-голям очакван недостиг на кадри. Става дума за приоритетни направления, които държавата стимулира, давайки повече средства за тях на университетите, освобождавайки от такси студентите и давайки им стипендии. Влияние според него е оказала и последната промяна в закона за висше образование, с която депутатите разрешиха да се придобива втора образователна-квалификационна степен срещу заплащане, а в определени направления, които са приоритетни и защитени - и с държавна субсидия.

Приемът във физически науки например е увеличен с 15%, а специално в Софийския университет за първи път от 10 г. е запълнен на 100%. "Тук 40% от приетите студенти по физика са се възползвали именно от тази мярка", обясни Вълчев. По думите му положителни са още данните за инженерно-техническите специалности, при които има около 10% ръст. Увеличение има още в електротехника - с около 15% повече студенти, в хидроинженерството - 33% увеличение на приема, в химичните технологии - 34% ръст, при медицинските сестри - 36% увеличение, в направление транспорт, корабоплаване, авиация - от порядъка на 17%, както и по химически науки - 10% ръст.

"Випускът тази година бе с около 3% по-голям, но има и ефект на допълнително мотивиране, дължащо се на всички предприети мерки. Иска ми се този резултат да е по-траен и да е в резултат на промяна в нагласите, защото от години говорим колко е важно обучението в инженерно-техническите специалности", заяви министър Вълчев.

Той обясни, че към днешна дата няма информация за направление "педагогика на обучението по…" и дали в него са привлечени повече студенти за учители по математика, химия, информационни технологии и физика. Т.г. МОН за първи път намали приема в това направление, защото вече нямаме всеобщ недостиг на учители, а на такива по въпросните предмети. "Най-вероятно ще имаме по-висок среден резултат от матура на тези, които кандидатстват. Ще го видим от рейтинговата система", прогнозира Вълчев.

Минимум и максимум

"Не е запълнен приемът в икономика, който други години се препълваше", посочи министър Вълчев. Причината е, че тази година МОН обвърза 15% от приема по икономика в университетите с матура или изпит по математика. Целта е все повече икономисти да имат солидна математическа грамотност, както и повишаване на качеството на обучението като цяло. "Едва 4% от този прием от 15%, който обвързахме с математика, е запълнен. Приемаме, че това се дължи на факта, че късно анонсирахме този механизъм", посочи Вълчев, допълвайки, че навсякъде призовава учители и директори да уведомят учениците да учат математика. По същия начин МОН смята постепенно да обвърже и приема в инженерните направления с матура или единен изпит по математика.

В медицината обаче новините са в противоположна посока. Там всички места, отпуснати за кандидат-медици под условие - т.е. с договор, с който студентът се задължава да остане да работи в българска болница - са запълнени. "Това означава, че можем да разширяваме този прием по-смело, за да остават лекарите в страната. Имаме нужда от повече лекари, не само от повече студенти по математика", заключи Вълчев.