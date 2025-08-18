Медия без
Учени изобретиха "кожа в спринцовка"

Иновативен гел ще помага за лечение на изгаряния и рани

Днес, 08:23
Създаването на дерма в лаборатория е сложно, тъй като този слой се състои от множество различни структури.
Pixabay
Учени от университета в шведския град Линшьопинг са разработили иновативен гел с живи клетки - иначе казано "кожа в спринцовка". Той ще може да се използва при лечение на изгаряния и рани, пише "Сайънс дейли".

При изгаряния често се трансплантира само горният слой на кожата - епидермисът. Тази интервенция обаче води до образуването на груби белези, тъй като липсва по-дълбокият и сложен слой - дермата. Именно тя съдържа кръвоносните съдове, нервите и космените фоликули, които отговарят за еластичността и пълноценното функциониране на кожата, разказва БТА.

Създаването на дерма в лаборатория е сложно, тъй като този слой се състои от множество различни структури. Авторите на настоящото изследване предлагат нов подход: да се трансплантират градивни елементи - клетки на съединителната тъкан (фибробласти), които лесно се отглеждат в лаборатория и могат да се превръщат в различни клетъчни видове в зависимост от нуждите на организма.

За целта клетките са отглеждани върху миниатюрни желатинови сфери, подобни по състав на колагена в кожата. За да се задържи гелът с тези сфери на мястото на раната, учените са го смесили с хиалуронова киселина и са свързали компонентите чрез химична реакция, образувайки здрав и удобен за нанасяне материал в спринцовка.

В експеримента малки пластинки от гела са отпечатани на 3D принтер и са имплантирани под кожата на мишки. Клетките успешно са оцелели, започнали са да произвеждат вещества за създаване на нова дерма, а в трансплантантите са се образували кръвоносни съдове - важна стъпка за оцеляването на тъканите в организма.

Според учените този материал обещава да се превърне в ефективно средство за възстановяване на пълноценна кожа при пациенти с изгаряния. Въпреки това, за да се потвърди ефективността на новия метод, са необходими допълнителни проучвания.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Адванст Хелткеър Матириълс".

