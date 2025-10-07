Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гледаме парламента и се чудим за какво ни е

Управляващите се прехласват по "държавата с главно Д", опозицията бездейства, а страната затъва в проблеми

Днес, 16:59
На управляващите им е добре, нищо че трима от четирима българи не харесват доминираното от тях Народно събрание.
FB/Скрийншот
На управляващите им е добре, нищо че трима от четирима българи не харесват доминираното от тях Народно събрание.

Управляващите се прехласват по своята "държава с главно Д" (както гласи новият лозунг на Делян Пеевски), като се правят, че не забелязват презрителното неодобрение, с което реагират гражданите. 76 процента от българите не харесват работата на парламента, показа проучване на политическите нагласи в края на септември. И какво да му харесват? В страната се трупат криза след криза, а депутатите са обсебени единствено от своите дребни интриги и ежби.

Миналия месец парламентът отправи възможно

 

най-лошото послание към гражданите,

 

когато цяла седмица не можа да се събере за работа. Няколко десетки депутати бяха поели с държавни делегации в чужбина, заради което управляващите нямаха достатъчно хора за кворума в пленарната зала. А опозицията като никога се обедини за обща протестна акция – да бойкотира регистрацията за заседанията. Противниците на властта се позоваха на отказа на мнозинството да включи в дневния ред техни идеи – като облагане с транзитна такса на руския природен газ и сформиране на анкетна комисия за семейния хотел на премиера Росен Желязков. Следващата седмица управляващите си отмъстиха като бойкотираха влязлото в програмата предложение да се създаде комисията.

Можем да се обзаложим, че повечето българи изобщо не са забелязали (а и не биха се развълнували) какви са обстоятелствата, които породиха тази мъничка криза. На всички обаче им стана ясно едно – че депутатите, въпреки техните големи заплати и разнообразни привилегии, могат да не ходят на работа, без да се боят от никакво последствия.

 

Кой друг в тази държава може да си позволи същото?

 

А това, че не ходят редовно на работа, нямаше да е толкова голям проблем, ако все пак успяваха да свършат нещо, което реално да покаже на хората, че представителите им се грижат за страната. Как да се убедим в това, след като политиците не желаят дори да направят необходимото, за да имаме легитимна съдебна власт? Ето, вече четвърти месец прокуратурата се управлява от Борислав Сарафов, който според закона, а отскоро и според Върховния касационен съд, не би трябвало да е начело на държавното обвинение.

Той обаче остава. Защо? Защото политиците не желаят да изберат парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС) вече 3 години и така да стартират подмяната му. А участието в действащия съвет, който е с изтекъл мандат и не може (и не би трябвало) да избере главен прокурор, започва да се превръща в доживотна работа. Ясно е – Народното събрание трябва да обнови състава на ВСС, който да стартира легитимна и законна процедура за избор на следващия ръководител на държавното обвинение (а и на председател на Върховния административен съд – досегашният попадна в същата ситуация като Сарафов). Но не го прави.

 

Отвсякъде валят предупреждения,

 

че се вкарваме в конституционна криза. Управляващите обаче се държат така, все едно всичко е наред и само техните политически противници умишлено клатят държавата. Самата опозиция изглежда напълно безпомощна – тя предлага решения на проблема (поне ПП-ДБ имат законодателни предложения), но без да е в състояние да ги наложи политически. Резултатът – затъваме все по-дълбоко в тресавището на беззаконието и произволната власт.

Вероятно обществеността нямаше и на това да обръща внимание, ако властта решаваше проблемите, които тровят ежедневието на обикновените хора. Ала кризите се редуват с отчайваща последователност, както показа проблемът с водата. Първо, половината страна остава без вода дори за пиене. А сега, през есента, небето изсипва толкова вода, че заради некомпетентност, безотговорност и корупция при при строителството стават наводнения и загиват хора.

Какво направи парламентът – върховната власт в страната? Сформира една

 

временна комисия за безводието,

 

която 6 месеца привикваше кой ли не, за да го пита за водната криза (докато всички забравиха, че такава комисия въобще има), после написа един доклад (който никой не прочете), а Народното събрание го прие, като заръча на правителството да анализира препоръките в него и на свой ред да внесе доклад до края на годината. Такова изобилие на анализи и доклади – жалко, че не могат да се пият! За да не изглежда свършеното съвсем безполезно, депутатите създадоха нов орган - национален борд по водите. С какво това ще помогне, не стана ясно. За наводненията въобще да не говорим – от парламентарната опозиция се чуха слабички гласове за оставки в кабинета, за които управляващите упорито си правят оглушки (както постъпват за всичко, което предлагат опонентите на властта).

Всичко изредено е само малка част от проблемите, които парламентът не само че не решава, а дори в някои отношения задълбочава (казусът с прокуратурата е особено показателен в това отношение). Който чака нещата да се оправят, ще остане разочарован – можем да се обзаложим, че сега всички ще подхванат скандала, който се завързва около лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заради публикацията в "Уол Стрийт Джърнъл", и толкова време всичко в парламента ще се върти около това. А гражданите ще гледат отстрани – някои ще се забавляват, други ще негодуват, ще мислят за заливащите страната нерешени проблеми и ще се чудят – за какво въобще ни е този парламент.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламент, бойкот, кворум, четворна коалиция

Още новини по темата

Мнозинството си отмъсти на опозицията за бойкота
01 Окт. 2025

Парламентът изкара цяла седмица, без да работи
26 Септ. 2025

Радев: Пеевски е символ на покварата във властта
25 Септ. 2025

Втори пореден ден парламентът не желае да работи
25 Септ. 2025

България спира транзита на руски газ догодина
24 Септ. 2025

Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
24 Септ. 2025

Борисов отказа на Пеевски ролята на гарант на кабинета
19 Септ. 2025

Управляващите отнемат контрола на Радев върху ДАНС
17 Септ. 2025

Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
09 Септ. 2025

"Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
04 Септ. 2025

ДаБГ обяви "план за отпор на завладяната държава"
03 Септ. 2025

С протест с агнешки главички започна новият политически сезон
03 Септ. 2025

Атанас Атанасов: Ще поискаме оставката на Наталия Киселова

01 Авг. 2025

Парламентът бори бавното правосъдие с дигитализация
30 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар