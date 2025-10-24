ДаБГ настояват Киселова да върне в НС журналисти с отнети акредитации

БГНЕС Когато парламентът се премести от "оригиналната сграда" в бившия партиен дом преди две години 85 представители на различни медии поискаха да им бъде осигурен свободен дотъп до кулоарите, но без записване на видео и аудио съдържание и фотографско заснемане.

Депутати от "Да, България" са изпратили писмо до председателя на парламента Наталия Киселова с искане да възстанови отнети журналистически акредитации.

Причината е разразил се спор около отнетата акредитация на журналистката Кристияна Стефанова, която е бивш кадър на "Евроком", а сега работи към Ютуб подкаста на Ивелин Николов, който пък преди това е бил в телевизия "Атака". От пресцентъра на парламента са обяснили, че достъпът на Стефанова е бил отрязан под претекст, че формулярите за контакт при подаване на документи за акредитация са били попълнени неправилно, защото липсвало ЕИК на фирмата. И други журналисти са с отнети акредитации поради същата причина.

Според Ивелин Николов обаче става въпрос за намеса в работата в неговата колежка от страна на пиарката на ДПС-Ново начало Велислава Кръстева.

В допълнение към писмото до председателя на НС от ДаБГ настояват правилата за акредитация да бъдат променени по начин, който не ограничава свободата на придвижване на репортерите в сградата на Народното събрание. Ако искането се приеме, медиите ще могат свободно да достигнат всяка точка на парламента, без да бъдат спирани. В момента журналистите нямат достъп до кулоарите на парламента, където обикновено биха могли да водят разговори с депутатите.

"Налице е незаконно ограничаване на достъпа на медии до всички общодостъпни за другите допуснати лица части на сградите на Народното събрание”, пишат авторите на писмото. Те цитират точка 17, според която в сградата на бившия Партиен дом журналистите могат да осъществяват своята дейност единствено в обособената пресгалерия пред конферентната зала, конферентната зала, трибуната за изявления в мраморното фоайе, мраморното фоайе, обособените пресгалерии в пленарната зала и фоайето пред пленарната зала. Едновременно с това Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание гласи, че достъпът на журналисти в сградата на парламента за пленарни заседания при изпълнение на служебните им задължения е свободен и неограничен, както и тяхното придвижване. "Налице е противоречие между акт с по-нисък ранг и акт с по-висок ранг, какъвто е ПОДНС. Следва да бъде направено разграничение между "достъп" и "придвижване", казват от партията.

Темата с парламентарните кулоари беше затворена с отказ журналистите да получат достъп до депутатите.