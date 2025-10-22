Мъж стреля пред сградата на парламента в Белград

70-годишен мъж открил огън и ранил случаен минувач в бедрото, след което подпалил палатка на привърженици на президента Александър Вучич и хвърлил шепа патрони в огъня.

Възрастният мъж се е приближил до "Чациленд" - така в Сърбия наричат палатките на защитниците на Вучич, разположени до Пионерския парк в централната част на града. Името на парка идва от правописна грешка на плакат на привържениците на властта.

Пострадалият 57-годишен мъж е хоспитализиран, като животът му е вън от опасност. Президентът Вучич определи инцидента като „терористичен акт“.

Сръбският министър на здравеопазването Златибор Лончар посети в Центъра за спешна помощ мъжа, прострелян пред парламента, предаде ТАНЮГ, съобщи БТА.

По думите на Лончар мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади" и все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция.

„Днес преживяхме изключително, изключително тежък шок за всички нас, заради случилото се. Току-що говорих с мъжа, който беше прострелян, когото се опитаха да запалят. Той е в съзнание, но не мога да кажа, че животът му е извън опасност", каза Лончар пред репортери, като допълни, че куршумът, с който е прострелян мъжът, не е излязъл и трябва да бъде отстранен оперативно.

Сръбският здравен министър каза, че раненият го е помолил да съобщи на обществеността, че никога преди това не е виждал, човека, който го е прострелял. По думите на министъра при хората в палатковия лагер е дошъл човек, който не е съгласен с тях, че Сърбия не трябва да бъде блокирана от протестиращи срещу правителството, бил е "инструктиран" и е стрелял.

Масови протести и блокади започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.