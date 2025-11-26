Медия без
Народното събрание се отказа от паркинга на пл. "Св. Александър Невски"

Това влиза в сила от 1 декември

Днес, 18:01
Председателят на парламента Рая Назарян предложи освободеното пространство между историческата сграда на парламента и храм-паметник "Св. Александър Невски" да стане пешеходна зона.
От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва повече паркинга и зоната за охрана, обособена на площад "Св. Александър Невски" към историческата сграда на Народното събрание, съобщи БНТ. Председателят на парламента Рая Назарян е уведомила за това с писмо министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" №2 е съгласувана с вътрешното министерство в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

До решението се стигна, след като по-рано днес Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя подчерта, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. "Княз Александър Първи".

Председателят на парламента изрази мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, е най-добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника "Св. Александър Невски".

Решението беше приветствано от столичния кмет Васил Терзиев. "Когато една идея е добра - добра си е! Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели "Синя зона". Г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок", заяви той.

