Половината депутати имат неизвинени отсъствия

Днес, 09:32
Най-много са отсъствали депутатите от "Възраждане"
Общо 105 от 240 народни представители са имали неоправдани отсъствия от пленарни заседания през септември - първия месец след лятната си ваканция, показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание и цитирана от БТА.

Най-много отсъствия имат от „Възраждане“ – 19 депутати по 10 отсъствия. В началото на новия парламентарен сезон "Възраждане" напуснаха пленарните заседания, протестирайки че няма да има референдум за еврото. 

Следват „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 27 депутати по три отсъствия, „Алианс за права и свободи" – 11 депутати по три отсъствия, „Морал, единство и чест“ – 10 депутати по три отсъствия, „Величие“ – девет депутати по три отсъствия, ГЕРБ-СДС – четирима отсъствали депутати, „ДПС-Ново начало“ - двама, и „Има такъв народ“ - един.

Поради липса на кворум Народното събрание не заседава нито веднъж през последната седмица на септември.

За изминалия месец Народното събрание проведе 12 заседания. 19 депутати имат неоправдани отсъствия от 10 заседания, петима – от девет, четирима – от осем, трима – от седем, двама – от шест. Един депутат е отсъствал неоправдано от пет заседания, трима – от четири, 56 – от три заседания, петима – от две, седем – от едно.

