Управляващите са опасни за България

Такова голямо безобразие отдавна не се беше случвало. В продължение на цяла седмица управляващите бяха ударили катинара не само на парламента, но и на правителството. Случвало се е Народното събрание да не работи с дни, дори седмици, защото различните политически фракции се борят да го контролират. Сега обаче самите управляващи, при това напълно съзнателно, спряха колелата на цялата държавна машина.

И защо? За нищо кой знае какво,

както се оказва.

Миналата седмица, след като всички други политици му се подиграха за шестото място на ГЕРБ на вота в Пазарджик, лидерът на партията Бойко Борисов яростно обяви , че повече не желае да носи бремето на властта. Тежко било, само герберите обирали пасивите, докато БСП и ИТН предали на концесия министерствата си, а "Новото начало" на Делян Пеевски жънело изборни успехи за сметка на ГЕРБ. После каза на премиера Росен Желязков, че няма повече ангажимент да поддържа кабинета стабилен, а на депутатите си директно нареди да оставят парламента и да си ходят по родните места.

Смайващото в случая беше, че Борисов в същото време говореше как с хората му били „заети да правим държава, да правим управление“. Желязков в същия дух по-късно обясняваше , че е "необходимо да има предвидимост във всички действия на мнозинството и на правителството". А умишлено не събраха правителството и парламента цели три дни! По-непредвидимо от това, здраве му кажи!

Същото безотговорно отношение проявиха и съюзниците на герберите,

включително и ДПС. Партията, която ежедневно размахва лозунга на лидера си, че ще прави "държава с главно Д", преспокойно последва примера на депутатите на Борисов и заряза парламента. "Няма да позволя никой да тресе страната" - така говореше Делян Пеевски , когато започна новия парламентарен сезон през септември. Защо тогава позволи на герберите да затворят правителството? Защо им помогна да саботират Народното събрание? Това не принизява ли очевидно държавата в очите на гражданите, вместо да я издига?

А какво да кажем за БСП и ИТН? И двете формации имат депутати, министри и вицепремиери. Като толкова ги е грижа за стабилността на държавата, да бяха го показали. Да пратят хората си в Министерския съвет и парламента, дори и да не могат да свикат сами заседания, но да демонстрират, че са на работните си места и проявяват отговорност към гражданите и държавата. Нищо подобно! От "Позитано" 20 изплакаха, че не разбирали в какво са виновни, за да им се гневи Борисов. А Слави Трифонов и сценаристите му дори не обелиха половин дума публично за ситуацията – изглежда смятат, че никому не дължат обяснение, включително на собствените си избиратели.

Въобще, управляващите се държат така,

все едно няма проблем да оставим държавата на самотек.

А дори няма внесен проект на държавен бюджет! Броени дни остават до началото на ноември, когато правителството трябва да представи пред парламента плана си за публичните финанси през 2026 г. Вече трябваше да са проведени преговорите с бизнеса и синдикатите. Всички са изнервени , защото няма отговори на големите въпроси за дупките в хазната и стремително растящите разходи, които няма с какво да бъдат покрити, освен с нови заеми, а може би и с увеличаване на данъците.

На фона на това Борисов излезе с нелепото обяснение, че бюджет нямало, защото той трябвало да подреди мнозинство. Буквално никой – нито БСП, нито ИТН, нито ДПС, не е казал, че има намерение да разтуря мнозинството. Единственият, който тръгна да го разбива, беше водачът на ГЕРБ-СДС, като блокира работата на парламента и наложи запор на правителството. А сега дори се хвали , че осигурил стабилност, заедно с "Делян", както ласкаво се обръща към шефа на "Новото начало"!

Как го направиха, след като всичко остана същото? Няма промени в кабинета, няма промени в парламента. Не се случи нищо от това, което Борисов миналата седмица се кълнеше, че ще поиска – да се преструктурира властта така, че отговорността да бъде еднаква за всички партньори в управлението. Пеевски само формално подкрепи кабинета, както правеше и досега. Кръжат някакви идеи за ротация на председателя на парламента и това е всичко. БСП и ИТН не искат промени, твърди сега герберският лидер. А за какво изригваше и се заканваше така миналата седмица? Вече няма причина за гняв ли? Интересно защо - но отговор очевидно няма да получим.

Сега Борисов и Пеевски позират за снимки заедно, с доволни и спокойни лица, сякаш всичко е наредено, както те го искат. Даже великодушно пуснаха кабинета на Желязков и парламента да работят! Сякаш да покажат, че когато поискат, могат

да натискат копчето за включване и изключване на държавата.

Нищо не споменават за министерствата на концесия, за които яростно говореше водачът на ГЕРБ – изглежда и за това тайно са се разбрали.

От цялата тази изфабрикувана криза обществеността разбра едно – че управляващите са способни да хвърлят в нестабилност цялата държава, без оглед на цената и последствията, докато уреждат личните си проблеми. Не може това да е стабилно и отговорно управление, което работи в интерес на хората. Празен лозунг се оказа "държавата с главно Д". Тези управляващи са опасни за държавата и гражданите не бива да забравят това на следващите избори, когато и да дойдат.