ГЕРБ започва преговори за коалиция с "Ново начало"

Предстои среща между формациите в управляващата коалиция – ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН, в която ще се включи и ДПС-НН за евентуалното включване на формацията на Делян Пеевски във властта.

Това се разбра от изявление на водача на герберите Бойко Борисов на среща между партийното ръководство, министрите от ГЕРБ-СДС, областните координатори и кметовете на партията.

Според Борисов единствената алтернатива на мнозинство от четирите формации е предсрочни избори през февруари 2026 г. - нещо, което неговата политическа сила не желае.

Очаквайте подробности.