Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГЕРБ започва преговори за коалиция с "Ново начало"

Иначе февруари, през зимата, сме на избори, обясни лидерът на ГЕРБ-СДС на съпартийците си

Днес, 12:16
Бойко Борисов
Илияна Димитрова
Бойко Борисов

Предстои среща между формациите в управляващата коалиция – ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН, в която ще се включи и ДПС-НН за евентуалното включване на формацията на Делян Пеевски във властта.

Това се разбра от изявление на водача на герберите Бойко Борисов на среща между партийното ръководство, министрите от ГЕРБ-СДС, областните координатори и кметовете на партията.

Според Борисов единствената алтернатива на мнозинство от четирите формации е предсрочни избори през февруари 2026 г. - нещо, което неговата политическа сила не желае.

 

Очаквайте подробности.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов, Делян Пеевски, четворна коалиция

Още новини по темата

21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
16 Окт. 2025

Управляващите обмислят или вот на доверие, или нов кабинет
15 Окт. 2025

Борисов разклати правителството

14 Окт. 2025

ГЕРБ подкрепя закриването на антикорупционната комисия
10 Окт. 2025

Борисов: Тръмп-младши е просто дете на приятел
08 Окт. 2025

Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
08 Окт. 2025

Борисов потвърди за разговора със сина на Тръмп за "Магнитски" и "Балкански поток"
06 Окт. 2025

В Скопие се карат за "куфарчета с пари от България"
06 Окт. 2025

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

Четирима висши служители на автомобилната администрация са уволнени
01 Окт. 2025

Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят
27 Септ. 2025

Борисов бяга с главно "Б" от правителството на ГЕРБ
27 Септ. 2025

Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

26 Септ. 2025

Столична община глоби фирмата с колчетата за Пеевски
26 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар