Пеевски насрочи контрапротести

Областни структури на ДПС с лидер Делян Пеевски насрочиха контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков". Всички те ще се състоят във вторник, 9 декември, от 18 часа. Това се разбира от Фейсбук страниците и групите на ДПС в Благоевград, Силистра, Враца, Велико Търново.

"След проведен разширен областен съвет на ДПС – Благоевград беше взето решение за организиране на контрапротест в подкрепа на правителството. Каним всички на 09.12.2025 г. от 18:00 ч. в центъра на град Белица, за да покажем вярата си в хармонията, взаимното уважение и единството", пишат ДПС-Благоевград.

ДПС Враца написаха: "ПП ДПС организира контрапротест в подкрепа на правителството, в защита на политическата стабилност и демократичния ред в страната. Вторник, 18:00 часа, Центърът на гр. Враца".

ДПС Велико Търново проведе разширен областен съвет на ДПС днес, на който бе взето решение за организиране на мирен протест в подкрепа на Кабинета “Желязков”!" Събитието и тук е насрочено за 18 часа - пред паметника “Майка България”

Областните координатори на ДПС на тези места са провели заседания в събота, както и структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе, които обаче засега само декларират подкрепа за Пеевски, но не обявяват протест. На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.

За подготвяни контрапротести от ДПС съобщи в петък и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. В петък лидерът на ДПС Делян Пеевски събра партийния актив на среща, закрита за медии, в столичен хотел. На кадри от нея се виждат и кметовете на Кърджали и Белица Ерол Мюмюн и Радослав Ревански.

Симпатизантите на ПП-ДБ бяха призовани на третия национален протестен митинг в сряда вечерта (10 декември) – в деня на дебатите по вота на недоверие.