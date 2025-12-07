Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пеевски насрочи контрапротести

Днес, 13:04
Ръководството на ДПС в Благоевград насрочи контрапротести в.... Белица
Ръководството на ДПС в Благоевград насрочи контрапротести в.... Белица

Областни структури на ДПС с лидер Делян Пеевски насрочиха контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков". Всички те ще се състоят във вторник, 9 декември, от 18 часа. Това се разбира от Фейсбук страниците и групите на ДПС в Благоевград, Силистра, Враца, Велико Търново.

"След проведен разширен областен съвет на ДПС – Благоевград беше взето решение за организиране на контрапротест в подкрепа на правителството. Каним всички на 09.12.2025 г. от 18:00 ч. в центъра на град Белица, за да покажем вярата си в хармонията, взаимното уважение и единството", пишат ДПС-Благоевград.

ДПС Враца написаха: "ПП ДПС организира контрапротест в подкрепа на правителството, в защита на политическата стабилност и демократичния ред в страната. Вторник, 18:00 часа, Центърът на гр. Враца". 

ДПС Велико Търново проведе разширен областен съвет на ДПС днес, на който бе взето решение за организиране на мирен протест в подкрепа на Кабинета “Желязков”!" Събитието и тук е насрочено за 18 часа - пред паметника “Майка България”

Областните координатори на ДПС на тези места са провели заседания в събота, както и структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе, които обаче засега само декларират подкрепа за Пеевски, но не обявяват протест. На срещата в Хасково са присъствали и депутатите Станислав Анастасов и Ербил Халим.

За подготвяни контрапротести от ДПС съобщи в петък и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. В петък лидерът на ДПС Делян Пеевски събра партийния актив на среща, закрита за медии, в столичен хотел. На кадри от нея се виждат и кметовете на Кърджали и Белица Ерол Мюмюн и Радослав Ревански.

Симпатизантите на ПП-ДБ бяха призовани на третия национален протестен митинг в сряда вечерта (10 декември) – в деня на дебатите по вота на недоверие.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Делян Пеевски, ДПС, контрапротест

Още новини по темата

Борисов поглежда към аварийния изход
05 Дек. 2025

Борисов тества дружбата с Пеевски

05 Дек. 2025

Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

05 Дек. 2025

Ивайло Мирчев: Пеевски гласува БТР-и за Украйна, за да излезе от "Магнитски"
04 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

Мирчев и Пеевски стигнаха до физически сблъсък в НС
03 Дек. 2025

Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
02 Дек. 2025

Слави Трифонов отива на съд заради Фейсбук статус
28 Ноем. 2025

Пеевски заплашва с ежедневна блокада на парламента

27 Ноем. 2025

Кметицата на Дулово пристана на "Ново начало"
21 Ноем. 2025

Депутат на Пеевски е осъден и на втора инстанция по дело за корупция
08 Ноем. 2025

Кметове и съветници преживяха уникални 2 години с много обърквация
07 Ноем. 2025

Британското посолство направи за смях Борисов за Пеевски

05 Ноем. 2025

Пеевски поде война срещу баща и син Сорос
05 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ