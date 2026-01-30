Медия без
Бащата на Кирил Петков очаква скенер на мозъка да оневини сина му

Това се случва по гражданското дело, което той води срещу Делян Пеевски

30 Яну. 2026
Кирил Петков
Булфото
Кирил Петков

Бащата на бившия премиер Кирил Петков, Петко Петков, обяви във Фейсбук, че съдът изпраща сина му във Варна на скенер на мозъка, за да се види дали има изменения, което ще е доказателство по делото за клевета, което Петков заведе срещу Делян Пеевски.

"Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици. Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София", пише Петко Петков.

Проверка на "Сега" не успя да потвърди, че това е вярно. Бащата на Петков нямаше подробности, а самият Петков не отговори на обаждането на "Сега". Адвокатите му пък казаха, че не са оторизирани да говорят.

От Софийския районен съд, където е висящо делото на Петков, отрекоха да са го пращали на скенер. Обясниха само, че е назначена, по искане на ответника, комплексна психиатрична и психологична експертиза на Кирил Петков. Но вещите лица не са от Варна.

Както е известно, гражданското дело, заведено от Петков срещу срещу лидера на ДПС Делян Пеевски, е за 5000 лв.

Още през декември 2024 г. Петков се закани да заведе дело срещу Пеевски и Делян Добрев от ГЕРБ заради внушенията им, че е бил е бил под въздействието на наркотици, когато е разпоредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Процес срещу Добрев не беше заведен, но пък Петков се похвали във Фейсбук миналия април, че съди Пеевски.

"Тройният тест за наркотици (кръв, урина и коса), който дава най-дългия възможен период и доказва, че не съм употребявал подобни субстанции, излезе с абсолютно отрицателни резултати от ВМА", съобщи в началото на м.г. Петков. 

"Браво на Кирил Петков! Не е вземал наркотици в последните 4 месеца (ако повярваме на теста, направен при семейния приятел на промяната във ВМА). Тоест от 5.09.2024 година, Кирил Петков е чист. Каква информация ни дава този тест за 17.03.2022 г. (преди почти 3 години)? Абсолютно никаква!", така отговори Делян Добрев тогава.

Когато първоначално Петков заяви намерението си да съди Пеевски и Добрев, санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция лидер на ДПС, коментира, че "единственото, което препоръчвам е с един наркоман да не се занимава цялата държава вече. Да го пратят в комуна да се лекува. Жалка история". 

Следващото заседание по гражданското дело "Петков срещу Пеевски" е насрочено за 19 февруари. 

 

