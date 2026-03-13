Медия без
Янкулов: Прокуратурата проверява неудобни министри по заръка на Пеевски

Правосъдният министър зове за обществена и професионална подкрепа за хората отвътре, които рушат Стената на мълчанието

Днес, 11:40
Андрей Янкулов
"Прокуратурата (ще) проверява неудобните на собствените си ръководители и Делян Пеевски министри по заръка на последния". Това написа в публикация във "Фейсбук" служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Само ден по-рано, санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС изведнъж се оказа, че се е почувствал засегнат от интервю, което служебният вътрешен министър Емил Дечев даде за "Сега". Пеевски се оплака в сигнал до Софийска градска прокуратура от намеса на министъра на вътрешните работи в работата на професионалния състав на МВР.

"А във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов (служебния правосъден министър) - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия", обяви още политикът, без да посочи каквато и да е конкретика. 

Министрите Янкулов и Дечев са споменати и в друг сигнал на Пеевски от последните дни до прокуратурата - относно "лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева".

В поста си от петък, Янкулов пише още, че "основните, стари и нови, политически фактори (с малки изключения) избягват да видят слона в стаята на правосъдието: липсата на законност, професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система".

По негови думи, на пленарния състав и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет им се е наложило да докажат пред очите на всички в две напоителни заседания, че се намират в обичайното си състояние, а не във форсмажор.

"Това прилича ли ви на "прегрупирането" през 2023 г.? Ситуацията е различна. Този контекст е важен, за да си дадем сметка за автентичността на гласа на хората отвътре, които сега рушат Стената на мълчанието на неизвестна за тях цена", казва още правосъдният министър. Веднага след това Янкулов отбелязва, че "без професионална и обществена подкрепа за тях нищо не може да се случи".

