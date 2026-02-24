Прокуратурата: Високопоставени от МВР подадоха сигнал срещу министъра си

Двама високопоставени представители на МВР са подали сигнал за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата, написано във "връзка с поставени въпроси от медии и по повод отправени в публичното пространство коментари".

В него Софийска градска прокуратура информира, че на "23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“". Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.

По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал, твърди прокуратурата.

"На основание Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова, посочват още от държавното обвинение и добавят: "Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство".

Наблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си. Това заяви часове по-рано в интервю пред БНР служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен. След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма "Туйн Пийкс". Започна да ни въвежда в една предварително зададена версия за това какво се е случило в Петрохан, което спомогна за филмирането на много хора. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма", казва Дечев.

"В прокуратурата се появи сценарий от баш сценаристите, от бившето шоу на Слави Трифонов, под формата на сигнал. Вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър", заявява още вътрешният министър.

Готов съм да окажа пълно съдействие на колегите от ГДБОП, увери той.

Натиск не е оказван на никого, подчерта министърът по повод срещата си с разследващ полицай. "Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по "Петрохан". Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили. Има хора, които искат да направят от този случай нещо грандиозно. Аз, като ръководител, имам право да се запознавам с всичко, което се случва в МВР, по всяко време. При нас почивни дни няма. Моята задача е максимално бързо да навляза, за да мога да окажа пълно съдействие на колегите", каза още вътрешният министър.

Имам съмнение, че навсякъде може да изтече информация, когато искам да разбера нещо важно, отбеляза Дечев.

Още в събота от партия ИТН обявиха, че двама нейни депутати - Тошко Йорданов и Александър Рашев, дори пуснали сигнал в прокуратурата срещу Дечев заради случая "Петрохан" за извършване на "проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи - Емил Дечев, за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на “случая Петрохан”.

На следващия ден, в неделя, в историята се включи и лично Слави Трифонов. Той отправи няколко въпроса към Дечев със специален пост във Фейсбук. Първият от тях бе дали новият МВР-шеф е привиквал в неделя в ресторант "Ниагара" в София полицаите, ангажирани със случая "Петрохан". Трифонов пита и дали той е "упражнявал натиск над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая "Петрохан". Лидерът на ИТН питаше и дали "прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?".

Очевидно прокуратурата се е задействала. Това се разбра и от думи на зам.-градският прокурор Десислава Петрова по Би Ти Ви. Тя заяви, че е постъпил сигнал по електронна поща и е възложена проверка. „Няма как към този момент да преценим дали има основания за обвинение“, каза Петрова.

След ИТН, Дечев обяви в официално съобщение, че не се е намесвал по никакъв начин в случая "Петрохан". "Няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите", казал Дечев на екипа от Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“, цитиран от пресцентъра си.

"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината", добави тогава министърът.

Емил Дечев обяви екипа, с който ще работи в МВР

От казаното от Дечев по БНР във вторник се разбра още, че Георги Кандев ще е на практика новият главен секретар на МВР. Още от днес Кандев ще бъде назначен за зам. главен секретар на МВР. Това става в очакване на това дали президентът Илияна Йотова ще освободи от титулярния пост на главен секретар Мирослав Рашков. В понеделник предложение за освобождаване на Рашков бе направено от правителството.

"Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ дължността зам.- главен секретар", разясни още министърът и добави: "Няма да предлагам титулярен главен секретар".

Дечев обяви и кои ще му зам.-министри. Това са Иван Анчев, който е бил в службата за сигурност и е бил полицейски аташе във Вашингтон, бившият директор на МВР в Бургас Калоян Калоянов и бившият шеф на СДВР Калоян Милтенов.