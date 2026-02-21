БСП се обяви против "опасната милитаризация" на ЕС

Пресцентър на БСП Като един от заместниците на Крум Зарков остава Иван Таков (в средата), който беше зам.-председател и при Атанас Зафиров.

БСП смята, че Европа е поела по "курс към опасна милитаризация" и се обявява против "безкритичното и безконтролно увеличаване на военните разходи". Това се казва в позиция, приета днес от Националния съвет на партията и обявена пред медиите от новия председател на столетницата Крум Зарков. Той добави, че "военната помощ за Украйна е друг въпрос", по който няма промяна във виждането на БСП. "Всеки ден военен конфликт в Украйна е трагедия", каза той.

Основните партийни фигури, които движеха досегашния курс на БСП, довел я до общо управление с ГЕРБ и ДПС, останаха извън Изпълнителното бюро – тясното ръководство на формацията. Националният съвет избра новия му състав, в който липсват бившият партиен лидер Атанас Зафиров, близкият му съратник Борислав Гуцанов, както и Драгомир Стойнев и Кирил Добрев – доскоро председател и зам.-председател на парламентарната група. В същото време, на партийния връх се завръщат познати фигури като Атанас Мерджанов, Сергей Станишев, Светлана Шаренкова. Рокадата се случва след като наскоро Крум Зарков беше избран за водач на БСП.

Предистория

Само преди година Атанас Зафиров оглави партията, след като малко преди това беше поел поста на вицепремиер в кабинета "Желязков". Гуцанов пък стана социален министър. Техният курс към сближение с ГЕРБ - мандатоносителят на правителството, беше одобрен от тогавашния партиен конгрес.

След оставката на кабинета, всичко се промени - първо подаде оставка тогавашното Изпълнително бюро (списък на членовете му - тук ), а след това формацията започна да се разграничава от доскорошните си партньори. Това стана и повод да се смени и човекът на партийния връх с Крум Зарков, който обеща да поведе БСП в битка със "завладяната държава", което беше интерпретирано като скъсване с ГЕРБ и ДПС .

Първо беше сменено ръководството на парламентарната група. Спорно е доколко настъпи промяна - Драгомир Стойнев и Кирил Добрев отстъпиха, но начело на групата застана Наталия Киселова , която беше председател на парламента при управлението на кабинета "Желязков".

Кой си тръгва

Сега беше променено Изпълнителното бюро (пълен списък на новите членове - тук ). Съставът му беше намален от 25 на 19 души. Освен Зафиров, който влизаше в бюрото по право, докато оглавяваше партията, изпадат и четирима от петимата зам.-председатели - Калоян Паргов, Драгомир Стойнев, Иван Пешев и Иван Иванов.

Без местата си остават и всичките четирима организационни секретари - Деян Дечев, Цветелина Пенкова, Атанас Атанасов и Филип Попов. Също и редица членове на бюрото, сред които са Кирил Добрев, Борислав Гуцанов, Кристиан Вигенин, Манол Генов и др.

Нови или стари?

В бюрото влиза, като зам.-председател на партията, бившият дългогодишен депутат Атанас Мерджанов. Другите трима зам.-шефове на БСП са Иван Таков, Жельо Бойчев и Донка Михайлова.

За отбелязване е, че Таков, който води столичната партийна организация и групата на БСП в Столичния общински съвет, запазва поста си, който държеше и при Зафиров, но през януари т.г. поиска смяната му . А Бойчев беше член на предния състав на Изпълнителното бюро, ръководен от бившия партиен водач. А сега е "повишен" до зам.-председател на партията.

Сред старите членове, които остава такива и в новото бюро, са депутатът и шеф на младежката организация Габриел Вълков, кметът на Пещера Йордан Младенов и кметът на Дряново Трифон Панчев.

Сред новопостъпилите в бюрото са бившият премиер, лидер на БСП и на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев; Светлана Шаренкова - издател на вестници като "Земя" и "Русия днес"; Мина Кутева - дъщеря на Антон Кутев, който беше говорител на служебното правителство на експрезидента Румен Радев; Валери Жаблянов - бивш депутат, който се противопостави на провеждането на конгреса , отстранил Зафиров; Атанас Телчаров и Павел Раличков - лидери на областните организации на БСП в Пловдив и Варна, и др.

На брифинга си Крум Зарков напомни, че Станишев е водил партията в продължение на 13 години. "Присъствието му в Изпълнителното бюро не е нищо повече от нормалност. Ненормално е обратното ... Няма влияние на Пеевски през Станишев, през нито един от бюрото. Дори и да има такова влияние, то никога няма да ме пробие", коментира партийният лидер.

Партийна позиция

В приетата от Националния съвет позиция се заявява, че европейските дебати, включително на Мюнхенската конференция по сигурността, са се превърнали в "трибуна за легитимиране на нова оръжейна надпревара и утвърждаване на логиката на силата като основен инструмент в международните отношения". "БСП заявява ясно: повече пари за въоръжаване не означават автоматично повече сигурност", казва се в позицията.

"Позитано" 20 се обявява срещу "безкритичното и безконтролно увеличаване на военните разходи", които водят до натрупване на нови дългове; парите за отбрана трябва да се съпоставят и балансират спрямо нуждите на здравеопазването, образованието, социалната сигурност. "Подкопаването на социалния договор в името на милитаризацията носи риск от вътрешна нестабилност, която може да бъде не по-малко опасна от външните заплахи", смятат червените.

Партията се противопоставя и на идеята за "развитие на ЕС на две скорости", което очакват да създаде социално-икономическо разслоение в съюза.

Към избори

Днес са били одобрени и водачи на повечето листи за изборите. Останалите ще бъдат избрани на следващо заседание на Националния съвет на 7 март. В трите столични района водачи ще бъдат Крум Зарков, Габриел Вълков и Атанас Атанасов (който доскоро беше секретар на бюрото - бел.а.).

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов