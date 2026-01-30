Лидерът на БСП няма да е кандидат за депутат

Лидерът на БСП Атанас Зафиров заяви в интервю за БНТ, че няма да участва в депутатските листи на левицата.

"Няма да участвам в битката за парламента. БСП трябва да отвори листите си за млади, подготвени хора и да чуе гласа на обществото. Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи", заяви той. По думите му трябва да се даде път на хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност. "Аз ще се отдам на активна дейност със структурите", допълни Зафиров.

Зафиров потвърди, че няма да подаде оставка като партиен лидер въпреки вътрешнопартийните критики и искания за смяната му след падането на правителството. "Това означава да извърша предателство спрямо всички тези хора, с които една година се опитваме да изправим БСП на крака", коментира той. "Виждам опасни тенденции, като опит да се отрече моето участие в това правителство. Оставка няма да подам. Конгрес ще има и ако това ръководство не е направило БСП парламентарна сила", коментира Зафиров.

"Давам дума, че БСП ще влезе в НС", каза председателят на БСП, след като не един и двама социалисти, а и анализатори се съмняват, че партията ще успее да прекрачат прага на новия парламент. И коментира, че към момента за левицата Румен Радев се явява опонент.

Друг лидер на БСП - зам.-председателят по парламентарна и законодателна дейност Драгомир Стойнев, народен представител в 11 парламента, също заяви, че няма да бъде в листите на партията за следващия парламент.