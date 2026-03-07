БСП определи водачите на листите за изборите

Лидерът на БСП Крум Зарков ще е водач на листите на две места - в столичния 24-и МИР (многомандатен избирателен район) и в Бургас. Това стана ясно след днешния пленум на на Националният съвет на партията, който одобри всички водачи за парламентарните избори на 19 април.
Зарков единствен е водач на две места. Бившият зам.-председател на Народното събрание Татяна Дончева се завръща в листите на социалистите и ще води в Пловдив. Социалният заместник-министър в правителството на Росен Желязков Гергана Алексова пък ще е №1 в Търговище.
Ето всички водачи на червените листи:
Благоевград - Гергана Орманлиева;
Бургас - Крум Зарков;
Варна - д-р Десислав Тасков;
Велико Търново - Михаил Михалев;
Видин - Боян Балев;
Враца - Иван Георгиев Иванов;
Габрово - Николай Цонков;
Добрич - Сияна Фудулова;
Кърджали - Милко Багдасаров;
Кюстендил - Иван Ибришимов;
Ловеч - Николай Бериевски;
Монтана - Пламен Младенов;
Пазарджик - Петя Цанкова;
Перник - Иво Серафимов Ангелов;
Плевен - Илиян Йончев;
Пловдив-град - Татяна Дончева;
Пловдив-област - Атанас Телчаров;
Разград - Николай Пенчев;
Русе - Деница Иванова;
Силистра - Владимир Маринов;
Сливен - Соня Келеведжиева;
Смолян - Севдалин Хъшинов;
София, 23-и МИР - Габриел Вълков;
София, 24-и МИР - Крум Зарков;
София, 25-и МИР - Атанас Атанасов;
София-област - Владимир Георгиев;
Стара Загора - Иван Кръстев;
Търговище - Гергана Алексова;
Хасково - Ленко Петканин;
Шумен - Валери Жаблянов;
Ямбол - Красимир Йорданов.