Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БСП определи водачите на листите за изборите

Крум Зарков е начело в София и Бургас, Татяна Дончева ще води социалистите в Пловдив

Днес, 13:25
Крум Зарков оглави две изборни листи на БСП
БГНЕС
Крум Зарков оглави две изборни листи на БСП

Лидерът на БСП Крум Зарков ще е водач на листите на две места - в столичния 24-и МИР (многомандатен избирателен район) и в Бургас. Това стана ясно след днешния пленум на на Националният съвет на партията, който одобри всички водачи за парламентарните избори на 19 април.

Зарков единствен е водач на две места. Бившият зам.-председател на Народното събрание Татяна Дончева се завръща в листите на социалистите и ще води в Пловдив. Социалният заместник-министър в правителството на Росен Желязков Гергана Алексова пък ще е №1 в Търговище.

Ето всички водачи на червените листи:

Благоевград - Гергана Орманлиева;
Бургас - Крум Зарков;
Варна - д-р Десислав Тасков;
Велико Търново - Михаил Михалев;
Видин - Боян Балев;
Враца - Иван Георгиев Иванов;
Габрово - Николай Цонков;
Добрич - Сияна Фудулова;
Кърджали - Милко Багдасаров;
Кюстендил - Иван Ибришимов;
Ловеч - Николай Бериевски;
Монтана - Пламен Младенов;
Пазарджик - Петя Цанкова;
Перник - Иво Серафимов Ангелов;
Плевен - Илиян Йончев;
Пловдив-град - Татяна Дончева;
Пловдив-област - Атанас Телчаров;
Разград - Николай Пенчев;
Русе - Деница Иванова;
Силистра - Владимир Маринов;
Сливен - Соня Келеведжиева;
Смолян - Севдалин Хъшинов;
София, 23-и МИР - Габриел Вълков;
София, 24-и МИР - Крум Зарков;
София, 25-и МИР - Атанас Атанасов;
София-област - Владимир Георгиев;
Стара Загора - Иван Кръстев;
Търговище - Гергана Алексова;
Хасково - Ленко Петканин;
Шумен - Валери Жаблянов;
Ямбол - Красимир Йорданов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БСП, Крум Зарков, Татяна Дончева

Още новини по темата

В БСП се виждат като "ключ към почтено правителство"
06 Март 2026

Зарков извади 8 депутати от БСП от листите за неподчинение
25 Февр. 2026

След "радикалния завой" БСП заседна на старото място

25 Февр. 2026

БСП се обяви против "опасната милитаризация" на ЕС
21 Февр. 2026

Наталия Киселова оглави парламентарната група на БСП
11 Февр. 2026

Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
10 Февр. 2026

Десницата приветства избора на Крум Зарков за нов лидер на БСП
08 Февр. 2026

Крум Зарков е новият лидер на БСП
07 Февр. 2026

БСП ще издигне Илияна Йотова на изборите за президент

02 Февр. 2026

БСП ще си избере лидер следващата седмица
31 Яну. 2026

Лидерът на БСП няма да е кандидат за депутат
30 Яну. 2026

Фракция в БСП иска партията "ръка за ръка" с Румен Радев
24 Яну. 2026

Опозицията и част от БСП осуетиха въвеждането на скенерите
23 Яну. 2026

БСП предизборно си пребоядисва фасадата
13 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?