БСП определи водачите на листите за изборите

Лидерът на БСП Крум Зарков ще е водач на листите на две места - в столичния 24-и МИР (многомандатен избирателен район) и в Бургас. Това стана ясно след днешния пленум на на Националният съвет на партията, който одобри всички водачи за парламентарните избори на 19 април.

Зарков единствен е водач на две места. Бившият зам.-председател на Народното събрание Татяна Дончева се завръща в листите на социалистите и ще води в Пловдив. Социалният заместник-министър в правителството на Росен Желязков Гергана Алексова пък ще е №1 в Търговище.

Ето всички водачи на червените листи:

Благоевград - Гергана Орманлиева;

Бургас - Крум Зарков;

Варна - д-р Десислав Тасков;

Велико Търново - Михаил Михалев;

Видин - Боян Балев;

Враца - Иван Георгиев Иванов;

Габрово - Николай Цонков;

Добрич - Сияна Фудулова;

Кърджали - Милко Багдасаров;

Кюстендил - Иван Ибришимов;

Ловеч - Николай Бериевски;

Монтана - Пламен Младенов;

Пазарджик - Петя Цанкова;

Перник - Иво Серафимов Ангелов;

Плевен - Илиян Йончев;

Пловдив-град - Татяна Дончева;

Пловдив-област - Атанас Телчаров;

Разград - Николай Пенчев;

Русе - Деница Иванова;

Силистра - Владимир Маринов;

Сливен - Соня Келеведжиева;

Смолян - Севдалин Хъшинов;

София, 23-и МИР - Габриел Вълков;

София, 24-и МИР - Крум Зарков;

София, 25-и МИР - Атанас Атанасов;

София-област - Владимир Георгиев;

Стара Загора - Иван Кръстев;

Търговище - Гергана Алексова;

Хасково - Ленко Петканин;

Шумен - Валери Жаблянов;

Ямбол - Красимир Йорданов.