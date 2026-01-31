Медия без
БСП ще си избере лидер следващата седмица

Социалистите заговориха за сътрудничество с Радев след изборите

31 Яну. 2026Обновена
Временно изпълняващият длъжността председател Атанас Зафиров
БСП събра днес Националния си съвет на фона на дълбоки разделения в самата партия и реши да проведе конгрес на 7 и 8 февруари, за да си избере лидер. Това стана въпреки нежеланието на изпълняващия длъжността председател на социалистите Атанас Зафиров. Решението бе прието с 82 гласа "за" и 38 "против".

 Едно от спряганите имена за поста  е  Крум Зарков, но се очакват номинации в последния момент. От соцпартията твърдят, че в момента има 7-8 кандидатури.

Припомняме, че през декември цялото Изпълнително бюро на БСП подаде оставка. Председателят Атанас Зафиров запази поста си, което породи конфликт. По-рано този месец Националният съвет взе решение за провеждане на конгрес на 7 и 8 февруари. Зафиров отхвърли исканията за незабавна оставка, след това заяви, че няма да се кандидатира за депутат, но ще остане в надпреварата за лидерския пост до конгреса.

Част от Националния съвет и от Изпълнителното бюро в оставка настояват, че БСП трябва да намери нов председател преди парламентарните избори, който да избере ясна политическа посока.

Коментари

От коментарите, направени преди началото на пленума, може да се направи извод, че от БСП поне са обединени около евентуално сътрудничество с Румен Радев след изборите.

Лидерът на БСП-София Иван Таков очаква да се проведе конгрес, като допълни, че нямало нищо срамно в това. "Пътят на БСП е към предсрочните парламентарни избори и повишаване доверието към партията - неравенствата, демографският срив и корупцията", допълни Таков. По думите му никой не е искал оставката на председателя на БСП Атанас Зафиров. 

Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов също е "за" конгрес на БСП на 7 и 8 февруари. В интервю за БНТ той посочи, че положението на БСП е тежко. "На предишния конгрес се сборихме и едната група беше оглавявана от мен, а другата от Атанас Зафиров, но кой е най-подходящият нека конгресът да го реши", каза още той. 

Според Георги Гьоков коментира, че БСП трябва да се съобрази с Румен Радев след изборите, въпреки че държавният глава не се е определил какъв ще бъде - в центъра, ляво или дясно.

Според Габриел Вълков не е невъзможно БСП и Румен Радев да работят заедно. Вълков каза, че ще участва в надпреварата за председателския пост в БСП.

Според Светлана Шаренкова лидерът на партията Атанас Зафиров трябва да бъде сменен с ново лице, а партията да влее свежа кръв с авторитети и нов облик.  Шаренкова  допълни, че Румен Радев ще е съюзник на БСП след предсрочните парламентарни избори.

"Обединената левица има нужда от възстановяване и едно издигане, тъй като самият Румен Радев и това, което прави предполага наличие на лявоцентристка групировка. Той не може да остане сам в битката срещу мафията", обяви Александър Томов, председател на "Българска социалдемокрация - Евролевица" и коалиционен партньор на БСП. Той каза, че  има 5-6 кандидати за председател на БСП, но далеч не означава, че със сигурност ще има конгрес, каза Томов.

