В БСП се виждат като "ключ към почтено правителство"

Едно устойчиво управление ще прекърши мафиотския клан, който задушава народа ни, обяви лидерът Крум Зарков

Днес, 10:30
Според Зарков, ако БСП е добре представена в парламента, това "значително увеличава възможността за устойчиво управление".
Според Зарков, ако БСП е добре представена в парламента, това "значително увеличава възможността за устойчиво управление".

Макар че според социолозите БСП е на ръба да не влезе в следващия парламент, "Позитано" 20 декларира сериозни политически амбиции.

Пред свои съпартийци в Бургас лидерът на БСП Крум Зарков е заявил, че краят на политическата криза ще дойде, когато се състави "почтено правителство с хоризонт на действие по-дълъг от няколко месеца, за да може да прекърши гръбнака на този мафиотски клан, който се е увил около снагата на нашата нация и задушава народа ни". От предишни негови изявления се разбира, че има предвид ГЕРБ и ДПС, когато говори за "клан".

"Една добре представена БСП в българския парламент значително увеличава възможността за съставяне на устойчиво управление", смята Зарков, цитиран от партийния пресцентър. И обявява, че вижда БСП като "ключ към излизането от патовата ситуация в българската политика".

На фона на тези планове единството на партията изглежда под въпрос. Докато в парламента се разглеждаше ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, парламентарната група на БСП се разцепи. Част от червените депутати отказаха да подкрепят ветото, въпреки че Изпълнителното бюро на БСП, водено от Зарков, поиска обратното. Партийният лидер тогава се зарече, че няма да допусне въпросните депутати да влязат в следващия парламент.

Областният съвет на партията в Бургас е издигнал Зарков за водач на листата в района. Той ще води листата и в столичния 24-ти избирателен район.

