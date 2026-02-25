Коалицията срещу вота зад граница победи ветото на Йотова

На предстоящите избори на 19 април в страните извън ЕС ще могат да се създават до 20 избирателни секции, извън тези в посолствата и консулствата. Това се разбра, след като днес Народното събрание потвърди окончателно промените в Изборния кодекс, с които се налага този таван на броя на секциите. В пленарната зала беше гласувано ветото на президента Илияна Йотова, което тя наложи върху въпросните поправки, но то събра под 100 гласа, а бяха необходими най-малкото 121. Сега държавният глава няма друг избор, освен да обнародва промените в кодекса.

При повторното гласуване на законопроекта в негова подкрепа се обявиха 126 депутати - 64 от ГЕРБ, 33 от "Възраждане", 3-ма от ДПС, 8 от БСП, 16 от ИТН и двама независими. Срещу законопроекта и в подкрепа на ветото бяха 86 депутати - 32 от ПП-ДБ, 24 от ДПС, 7 от БСП, 14 от АПС, 6 от "Величие" и трима независими. 10 от МЕЧ се въздържаха, както и един независим. Така общо 97 парламентаристи отказаха да подкрепят законопроекта, което дори не се доближава до нужния брой гласове.

С промените влиза в сила и разпоредба, която възпира създаването на избирателен район "Чужбина", който присъстваше в президентския указ, определящ номерацията на всички избирателни райони. Според новия текст в кодекса задграничният район се отлага за началото на 2028 г. Аргументът за отлагането, поискано от ГЕРБ, беше, че липсва методика за определяне на броя мандати в този район. Сега ще трябва указът на Йотова да бъде оттеглен, както и решението на Централната избирателна комисия по същия случай, тъй като кодексът има предимство като нормативен акт.

След гласуването Искра Михайлова и Хамид Хамид от ДПС обясниха пред парламентарните журналисти, че тримата техни съпартийци, подкрепили законопроекта, са се объркали как да гласуват, защото в залата било много шумно. Те ще подадат писмени заявления до председателя на парламента, за да бъде коригиран вотът им.

Дебатът по темата, макар и продължил три часа, не впечатли особено с дълбочина по темата. От ДПС се върнаха към т.нар. Възродителен процес, като обявиха за негово продължение законовите промени. От ПП-ДБ подканиха депутатите на Делян Пеевски, ако действително им е важно да спрат поправките в кодекса, тогава да предупредят ГЕРБ, че няма да ги подкрепят за избора на подуправител на БНБ.

"Възраждане" обвини обединението, че са "турски агенти", и намеси в обсъждането името на експрезидента Румен Радев, за когото националистите твърдяха, че ще се коалира за изборите с АПС. Те нападнаха депутатите на Ахмед Доган, че използват изселниците в Турция като източник на контролиран вот. "Това не е стадо, което се управлява", възрази Мюмюн Мюмюн от АПС. Той посочи, че ако имаше такъв контрол, тогава стотици хиляди хора в Турция щяха да гласуват, а не само около 40 хиляди, както беше на предните избори.