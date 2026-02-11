Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентът се захваща отново с гласуването в чужбина

Президентът наложи вето на промените, с които се слага таван на избирателните секции извън ЕС

11 Февр. 2026
Илияна Йотова изцяло се солидаризира с критиците на ограничението.
БГНЕС
Илияна Йотова изцяло се солидаризира с критиците на ограничението.

Народното събрание ще се занимава отново с промените в Изборния кодекс, с които беше поставен таван на избирателните секции извън ЕС, след като президентът Илияна Йотова наложи вето на поправките.

Миналата седмица парламентът реши, че в страните извън ЕС могат да се откриват до 20 секции, извън тези в посолствата и консулствата. Предложението дойде от "Възраждане", но получи подкрепата на ГЕРБ, БСП и ИТН. Срещу промяната имаше критики от различни посоки, че ограничава правата и възможностите на сънародниците ни в чужбина да гласуват. Самите вносители не криеха, че основната им цел е да възпрат гласуването в Турция, където според тях вотът е контролиран.

В мотивите си да наложи вето Йотова изцяло се солидаризира с критиците на ограничението. Според президента така се поставя в риск конституционният принцип, че избирателното право е всеобщо и равно. "Промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС – затрудненията може да са свързани с отдалечеността на избирателната секция, с големия брой граждани, изразили желание да гласуват, и с броя на тези, които действително могат да упражнят това право в рамките на изборния ден", смята тя. А различният правен режим при създаване на секции, добавя Йотова, води до неравностойно третиране на българските граждани.

"Вместо избирателното право на българските граждани да бъде път за приобщаване на всички български граждани към политическото управление на страната, изкуствено и необосновано се създават бариери пред упражняването на тяхно основно конституционно право", обобщава президентът.

Шансовете ветото да успее остават неясни. БСП, която подкрепя промените, е под натиск да им се противопостави. От ПП-ДБ например казаха, че ако партията иска да покаже, че се е променила със смяната на партийното ръководство, тогава трябва да гласува срещу поправките.

Като реакция на ветото, водачът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви в парламента, че Йотова е извършила "държавна измяна". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Изборен кодекс, гласуване в чужбина, Илияна Йотова, вето

Още новини по темата

Ключовият досега Копринков не е в екипа на Йотова
12 Февр. 2026

Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
12 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер
11 Февр. 2026

Партиите оставиха на Йотова отговорността за служебен премиер
10 Февр. 2026

Борисов поиска Йотова незабавно да назначи служебен премиер
06 Февр. 2026

НС сложи бариера пред вота в Турция, Великобритания и САЩ
05 Февр. 2026

Йотова ще насрочи изборите след Великден
04 Февр. 2026

Изборният район "Чужбина" беше отложен с още 2 години
03 Февр. 2026

ГЕРБ предлага нов председател на НС като опция за премиер
03 Февр. 2026

Йотова започва консултациите за служебен премиер с ГЕРБ и ПП-ДБ
02 Февр. 2026

БСП ще издигне Илияна Йотова на изборите за президент

02 Февр. 2026

Президент Йотова почва във вторник консултации с партиите
01 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?