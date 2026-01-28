Със скандал в НС орязват секциите извън ЕС

Бруталното подмятане на Изборния кодекс в парламента продължава, въпреки че до изборите остават по-малко от 3 месеца. На извънредно заседание на парламентарната правна комисия, свикано по искане на "Възраждане", беше разгледано и одобрено на първо четене предложение на партията да се орежат секциите за гласуване извън ЕС.

Това стана с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ИТН. От ДПС на Делян Пеевски гласуваха против, но се регистрираха за заседанието на комисията и така осигуриха кворум и направиха възможно приемането на законопроекта на "Възраждане". Няма да е учудващо, ако още утре мнозинството, заедно с националистите, го вкара на първо четене и в пленарната зала.

Предистория

Малко преди края на пленарното заседание днес на сайта на Народното събрание се появи обявление, че комисията по правни въпроси ще заседава по законопроект на "Възраждане". С него националистическата партия отново внася предложението си в страните извън ЕС да се отварят максимум до 20 избирателни секции, извън тези в дипломатическите мисии.

Мярката ще удари по многобройните секции в Турция, САЩ, Великобритания и може би Канада. За изборите през октомври 2024 г. в югоизточната ни съседка бяха открити 168 секции, в Обединеното кралство бяха 112, а в Щатите - 53. От "Възраждане" изобщо не крият, че основната мишена на удара им са депутатските мандати, които се печелят с гласове от Турция, които те смятат за плод на контролиран вот. Подобна мярка е действала и преди - през 2016 г. беше поставен таван от 35 секции за страните извън ЕС, който беше махнат през 2021 г. Сега ограничението ще бъде дори по-голямо.

А съвсем доскоро изглеждаше, че с тази идея на националистите е приключено. Тя беше влязла в големия законопроект с промени в Изборния кодекс, с който управляващите искаха да подменят машините за гласуване със скенери за отчитане на хартиените бюлетини. Както предложението за скенерите, така и ограничението на секциите извън ЕС беше одобрено на среднощно заседание на комисията . Законопроектът така и не успя да влезе за разглеждане в пленарната зала заради бойкот на опозицията и на част от депутатите на БСП.

Скандал на комисията

Сега "Възраждане" пробва нова тактика, очевидно съгласувана с управляващите. Днес шестима депутати са поискали извънредно заседание на правната комисия, за да бъде разгледан законопроектът на националистите. От мнозинството изненадващо бързо се съгласиха, въпреки че по правилник поне една трета от членовете на комисията трябва да са поискали такова заседание - а в правната те са 22-ма. Самият председател на комисията - Анна Александрова, призна, че няма достатъчно вносители на предложението за заседанието.

Още повече, че преди да започне комисията лидерът на МЕЧ Радостин Василев дойде и обяви, че един от неговите депутати е дал подписа си за извънредно заседание, но сега го оттегля, което прави заседанието незаконно. "Няма да има комисия днес!", викаше Василев и обвиняваше "Възраждане", че прави услуга на ГЕРБ и ДПС. Александрова контрира, че като председател може да свика комисията, когато поиска, и го прави в момента.

Успоредно с това членовете на комисията от мнозинството се събраха в пълен състав, като така осигуриха кворум за заседанието. За отбелязване е, че се регистрираха и представителите на ДПС - въпреки че избирателите на партията от Турция са най-силно застрашени от предложената мярка за вота в чужбина. Те обаче мълчаливо се включиха в работата на комисията. Така заседанието започна.

Слаб интерес

Дебатът беше кратък. Надежда Йорданова от ПП-ДБ определи случващото се като "наказателна акция" срещу онези избиратели в Турция, които са отказали да подкрепят ДПС на последните избори, а това са две трети от гласувалите в югоизточната ни съседка . Колежката й Елисавета Белобрадова намекна, че този законопроект е цената, която "Възраждане" плаща, за да опази имунитетите на свои депутати.

Севим Али от АПС посочи, че това е толкова драстично ограничаване на права, че е равнозначно на тяхното отнемане. А колегата му Хайри Садъков предрече, че това ще подхрани купения и контролирания вот, вместо да го ограничи, както очакват националистите.

ГЕРБ, БСП и ИТН дори не коментираха. От ДПС не реагираха на обвиненията, нито пробваха да защитят поне с думи атаката срещу традиционния се електорат.

Когато дойде време за гласуване, тримата представители на Пеевски в комисията пак останаха пасивни. Но една от тях - Ертен Анисова, сбута останалите и при прегласуване те се обявиха против идеята на "Възраждане". Това в случая нямаше значение - националистите, заедно с ГЕРБ, БСП и ИТН, разполагаха с достатъчно гласове, за да прокарат мярката.

Неуспешно

От извънредното заседание пробваха да се възползват ПП-ДБ. Обединението внесе наново предложението си да се възстанови машинното гласуване, с отчитане на вота чрез машинен протокол и броене на разписките от устройствата. Управляващите неочаквано се съгласиха да се разгледа и това предложение, макар че определят машините като "мадуровки", твърдят, че те се използват за манипулации, и отхвърлиха същото предложение в големия законопроект.

Накрая, когато се стигна до гласуване, само ПП-ДБ, "Възраждане" и АПС се съгласиха за връщането на машинния вот. Остава да видим дали това гласуване ще се повтори, когато законопроектът влезе в пленарната зала.