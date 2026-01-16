Управляващата коалиция се разцепи за скенерите

Подкрепата сред управляващите за въвеждането на скенери в изборите, които да заменят сегашните машини за гласуване, вече се пропуква. Днес БСП обяви, че когато се приемат разглежданите в момента промени в Изборния кодекс, ще предложи разпоредбите, засягащи скенерите, да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Така ще се пропуснат не само предстоящите парламентарни избори, но и президентският вот в края на тази година. Аргументът на "Позитано" 20 за отлагателното действие на разпоредбите е, че съществува възможност държавата да не се справи с въвеждането на новите машини в действие.

Позицията на БСП беше изразена на заседание на парламентарната правна комисия днес, която обсъжда промени в Изборния кодекс на второ четене, включително за скенерите. Това им спечели приветствия от страна на ПП-ДБ. От ИТН, които наскоро станаха основният двигател зад техническото нововъведение, веднага изразиха несъгласие. Според партията на Слави Трифонов в кодекса ще бъде записано, че ако по някаква причина планът за скенерите не успее навреме за изборите, тогава вотът ще се проведе по стария ред. Точно същото мнение бяха изразили лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски.

По-трудно гласуване в чужбина

Правната комисия одобри предложение на "Възраждане", с което драстично ще бъде ограничен броят на избирателните секции в някои страни извън ЕС. Националистите бяха предложили извън дипломатическите и консулските представителства да се откриват до 20 секции. Внезапно на правната комисия идеята беше приета с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ИТН.

От това ограничение ще бъдат засегнати страни като Турция, САЩ, Великобритания и Канада, където има големи общности от български граждани. Особено Турция – винаги това е страната, която оглавява класацията по отворени секции извън България. За изборите през октомври 2024 г. в югозападната ни съседка бяха открити 168 секции, във Великобритания бяха 112 секции, а в Щатите - 53.

Водачът на "Възраждане" Костадин Костадинов веднага се похвали във Фейсбук с победата на партията си. "Това означава, че с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!", написа той.

Нови избирателни списъци

С гласовете на управляващите беше одобрено предложение на ИТН за ревизия на избирателните списъци, което според партията ще ги прочисти от "мъртви души". Списъците сега се съставят от общинските администрации на базата на данните на дирекция ГРАО в регионалното министерство. Сега ще се черпи от информацията на Националния статистически институт (НСИ) от последното преброяване на населението за пълнолетните граждани в съответните населени места.

Тази промяна на практика превръща базата данни на НСИ в регистър на избирателите. От ПП-ДБ възразиха, че в момента Законът за статистиката забранява да се ползват тези статистически данни за други цели, като забраната идва от европейски регламент. Не е ясно и как ще се актуализират списъци, направени по подобен начин.

Николета Кузманова от ИТН заяви, че е възможно да се запише изключение от забраната в Закона за статистиката. По думите й, общият ред, по който се действа, не се променя, освен това, че вече ще се стъпва на основа на данните на НСИ, а не на ГРАО.

Няма пари за скенери

Засега няма заделени средства за закупуване на скенери. Това се разбра от коментар по темата на вицепремиера Томислав Дончев на парламентарния контрол тази сутрин в отговор на питане на Надежда Йорданова от ПП-ДБ за готовността на кабинета да осигури материално въвеждането на скенери във всички избирателни секции, при това за предстоящите предсрочни избори, очаквани в края на март.

"Държавата няма бюджет", отговори Дончев (в момента действа закон, който удължава действието на стария бюджет, със съответните ограничения – бел.ред.). Той заяви, че "преди 3 или 4 години логиката на изборния процес е сменяна в последния възможен момент – в петък следобед". Вицепремиерът има предвид въвеждането на машините като основен метод на гласуване през 2021 г.

Йорданова възрази, че тогава само са били приложени в по-голям мащаб използваните преди това от правителството на ГЕРБ устройства. Тя посочи, че ако няма пари за скенери, тогава всички заявки на управляващите са "прах в очите", и предупреди, че се готви "саботаж" на изборите.

"Считам за деградация на политическите нрави, когато партиите се делят на такива, които искат гласуване с хартия и с машина. Когато няма бюджет, "има" и "няма" се събират в точката на сингулярността", коментира философски Дончев.