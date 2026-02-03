Изборният район "Чужбина" беше отложен с още 2 години

За пореден път се отлага обособяването на многомандатен избирателен район за българските граждани извън страната. Сега в Изборния кодекс беше предвидено такъв да се образува до 1 януари 2025 г. Това не се случи в обещания срок и сега, по предложение на ГЕРБ, парламентарната правна комисия промени срока на 1 януари 2028 г.
Това означава, че българските граждани извън страната все така няма да имат възможност да гласуват с преференции и да избират със собствения си глас желаните от тях кандидати в парламента.
Създаването на този район беше записано в кодекса през 2021 г., но остана като обещание, защото не беше приета методика, с която да бъдат определени мандатите на всеки изборен район, включително и на задграничния. В края на 2022 г. парламентът въведе споменатия срок до началото на 2025 г.
А сега Георги Кръстев от ГЕРБ посочи, че разпоредбата остава неосъществима, именно заради липсата на въпросната методика, с която да се определи броят на депутатите, които този район да излъчи. Кръстев увери, че с удължаването на срока не се поставя под съмнение идеята да се създаде район "Чужбина", а само се дава време, за да се търси начин да се осъществи.
Таван на секциите
На заседанието бяха одобрени ограничението на гласуването в страни извън ЕС, поискано от "Възраждане" и подкрепено от ГЕРБ, БСП и ИТН. Максимум до 20 избирателни секции ще бъдат образувани в такива страни, извън местата за гласуване в българските дипломатически мисии и консулства.
Това ограничение ще се отрази особено силно на вота в Турция, където винаги се откриват най-много секции, а също на гласуването във Великобритания и САЩ. От "Възраждане" ясно казват, че на мушката е вотът в югоизточната ни съседка, за който националистите твърдят, че се придружава от злоупотреби.
На това се противопоставиха ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и "Величие" с аргумента, че мярката ограничава правата на българските граждани в чужбина. ДПС на Делян Пеевски също се обяви срещу промяната. Неговите депутати обаче помогнаха за кворума на правната комисия, което позволи да се разгледа и приеме ограничението. А гласовете "против" на ДПС не промениха нищо, тъй като към гласовете "за" от ГЕРБ, БСП и ИТН, се присъединиха и гласовете на "Възраждане".
От ПП-ДБ предложиха мярка срещу контролирания вот - декларациите по образец, с които избирателите заявяват, че няма да гласуват на друго място, да се попълват пред съответната секционна избирателна комисия. Управляващите отхвърлиха предложението.
Без шанс за интернет гласуване
От ДБ внезапно предложиха да се възобнови работата по въвеждането на дистанционно електронно гласуване – иначе казано, гласуване по интернет. Надежда Йорданова, която го внесе, напомни за заличаването на е-вота от Изборния кодекс през 2022 г. Идеята обаче дори не беше допусната за разглеждане, тъй като правната комисия прецени, че излиза извън обхвата на разглежданите сега промени в Изборния кодекс.