Изборният район "Чужбина" беше отложен с още 2 години

БГНЕС Българските избиратели извън страната все така няма да могат да гласуват с преференции.

За пореден път се отлага обособяването на многомандатен избирателен район за българските граждани извън страната. Сега в Изборния кодекс беше предвидено такъв да се образува до 1 януари 2025 г. Това не се случи в обещания срок и сега, по предложение на ГЕРБ, парламентарната правна комисия промени срока на 1 януари 2028 г.

Това означава, че българските граждани извън страната все така няма да имат възможност да гласуват с преференции и да избират със собствения си глас желаните от тях кандидати в парламента.

Създаването на този район беше записано в кодекса през 2021 г., но остана като обещание , защото не беше приета методика, с която да бъдат определени мандатите на всеки изборен район, включително и на задграничния. В края на 2022 г. парламентът въведе споменатия срок до началото на 2025 г.

А сега Георги Кръстев от ГЕРБ посочи, че разпоредбата остава неосъществима, именно заради липсата на въпросната методика, с която да се определи броят на депутатите, които този район да излъчи. Кръстев увери, че с удължаването на срока не се поставя под съмнение идеята да се създаде район "Чужбина", а само се дава време, за да се търси начин да се осъществи.

Таван на секциите

На заседанието бяха одобрени ограничението на гласуването в страни извън ЕС, поискано от "Възраждане" и подкрепено от ГЕРБ, БСП и ИТН. Максимум до 20 избирателни секции ще бъдат образувани в такива страни, извън местата за гласуване в българските дипломатически мисии и консулства.

Това ограничение ще се отрази особено силно на вота в Турция, където винаги се откриват най-много секции, а също на гласуването във Великобритания и САЩ. От "Възраждане" ясно казват, че на мушката е вотът в югоизточната ни съседка, за който националистите твърдят, че се придружава от злоупотреби.

На това се противопоставиха ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и "Величие" с аргумента, че мярката ограничава правата на българските граждани в чужбина. ДПС на Делян Пеевски също се обяви срещу промяната. Неговите депутати обаче помогнаха за кворума на правната комисия, което позволи да се разгледа и приеме ограничението. А гласовете "против" на ДПС не промениха нищо, тъй като към гласовете "за" от ГЕРБ, БСП и ИТН, се присъединиха и гласовете на "Възраждане".

От ПП-ДБ предложиха мярка срещу контролирания вот - декларациите по образец, с които избирателите заявяват, че няма да гласуват на друго място, да се попълват пред съответната секционна избирателна комисия. Управляващите отхвърлиха предложението.

Без шанс за интернет гласуване