Протестът отложи битката за Изборния кодекс

Сега Членовете на правната комисия така и не се събраха.

Пропадна заседанието на парламентарната правна комисия, на което трябваше да бъдат разгледани промени в Изборния кодекс.

То трябваше да започне от 14.30 часа, но опозиционните депутати толкова разтегнаха работата на пленарната зала, че приключиха два часа по-късно. Така началото на комисията опасно се приближи до насрочения за 18 часа протест, организиран от ПП-ДБ, които предупреждават, че управляващите подготвят изборни манипулации. И когато пленарната зала приключи, дойде съобщение, че комисията няма да се състои. Засега е неясно дали ще бъде направен нов опит в следващите дни.

Самият опит за промени в изборните правила е крайно безотговорен и опасен, защото идва по-малко от 3 месеца преди провеждането на предсрочните парламентарни избори (засега изглежда, че ще се проведат в края на март - бел.ред.). А депутатите са си подготвили два законопроекта с обширни поправки в Изборния кодекс - един на първо четене, внесен от ПП-ДБ, и един на второ четене, който цяла година отлежава в комисията.

За какво е всичко

Законопроектът на ПП-ДБ , внесен декември м.г., в общи линии връща машините като основен метод на гласуване. Предвижда се устройствата да отпечатват протокол с резултатите от вота, а също и разписки за всеки подаден глас, които да се преброяват след края на изборния ден. Същото наскоро поиска и президентът Румен Радев. Това връща старите правила, отменени през 2022 г., когато ГЕРБ, ДПС и БСП въведоха два вида хартиени бюлетини - едната се разпечатва от машината, а другата е класическата бюлетина, попълвана на ръка.

По-сложно стоят нещата с другия законопроект, който е на второ четене. Той обединява предложения на ПП, ДБ, "Възраждане", ИТН и БСП. Докладът по него, който днес трябва да разгледа правната комисия, наброява 123 страници, като в него се съдържат много разнообразни предложения. Ето най-важните сред тях:

- да се създадат преброителни комисии, отделно от секционните комисии, в които да се извършва броенето на гласовете – подкрепено ПП-ДБ, ИТН, БСП;

- да се окрупнят избирателните секции - една секция да включва до 2000 избиратели, вместо по 1000, както е сега – вносител ИТН;

- избирателните списъци да се съставят на базата на гласувалите на последните избори, като останалите подават заявления, ако искат да бъдат включени (форма на активна регистрация – бел.ред.) - вносител БСП, като срокът, който се дава на ЦИК за това е един месец, плюс още един месец на общинските администрации;

- да се въведат устройства за сканиране на личните документи на избирателите, като данните се подават в електронен списък на гласоподавателите - вносител ПП-ДБ, като срокът за закупуване на машините е една година;

- да се въведе нов метод на гласуване – чрез устройства за сканиране на хартиени бюлетини – вносители ПП-ДБ, ИТН, като се предвидени различни срокове за придобиването им - според обединението това трябва да стане до 1 година от обнародването на закона, а според партията на Слави Трифонов - само за три месеца;

- да се върне гласуването изцяло с машини, като се отпечатва машинен протокол с резултатите и се броят контролните разписки, пуснати от устройствата за всеки подаден глас - вносители ПП-ДБ, "Възраждане";

- да се ограничат избирателните секции в чужбина, като в страните извън ЕС се образуват до 20 избирателни секции – вносител "Възраждане";

- да се разшири съставът на ЦИК – от 15 на 25 членове, като се изберат нови комисари, като всяка парламентарна формация излъчи представители, пропорционално на резултатите си от последните избори – вносител "Възраждане", като това стане в срок от 30 дни след влизането в сила на закона.

Толкова различни предложения лесно могат да доведат до хаос и объркване.

ГЕРБ-СДС считат, че промени два месеца преди вота са неуместни. Нямат обаче нищо против да свикат правната комисия, която да направи такива промени.

Интересна е смяната на позицията на ПП. Въпреки че преди година внесоха промени, с които искаха въвеждането на скенери, сега от ПП обявиха, че това ще е "опраскване" и подмяна на вота и затова искат да се гласува само със старите машини. Поради това днес свикват протест от 18 часа на площад "Независимост" в столицата. Мотото на демонстрацията е: "Няма да освините и тези избори. 100% машини – 100% санитарен кордон срещу кочината". "Възраждане" обяви, че се присъединява към протеста, и призова поддръжниците си да го подкрепят.

Какво иска ДПС, още не е ясно. В миналото партията подкрепяше въвеждането на скенери. Това беше преди ръководството да премине в ръцете на Делян Пеевски.

Негодувание

Членове на ЦИК споделиха пред журналисти недоволството си от начина, по който ги третират депутатите. Комисарите изобщо не са били уведомени, че парламентът замисля да даде ход на ремонта на Изборния кодекс. Едва този понеделник са получили покана за планирано заседание на правната комисия в сряда. А все пак, каквото и да приемат парламентаристите, ЦИК е органът, който по закон трябва да го прилага.

Междувременно комисарите разпространиха позиция по повод поисканата от ПП-ДБ публична проверка на машините за гласуване. Те посочват, че такава мярка излиза извън правомощията на ЦИК, и напомнят, че други държавни органи - институтите за стандартизация и метрология и министерството на електронното управление, тестват устройствата дали съответстват на законовите изисквания.