Разнобой в БСП провали промените в Изборния кодекс

Скрийншот/Народно събрание ГЕРБ-СДС, ДПС и ИТН бяха в почти пълен състав, заедно с четирима отцепници от АПС, но повечето депутати от БСП отсъстваха.

Отсъствието на 11 депутати от БСП провали днешното заседание на парламента на което се очакваше да се разгледат промените в Изборния кодекс на второ четене днес, с които управляващите искат да премахнат машинното гласуване и да го заменят с машинно отчитане на хартиени бюлетини, при това за предсрочните избори, очаквани след около три месеца. Опозицията смята, че целта на мнозинството е вотът да се проведе само на хартия.

На мнозинството не му стигат силите

Депутатите от мнозинството напънаха сили, за да съберат необходимия кворум. ГЕРБ-СДС, ИТН и ДПС бяха в пленарната зала в почти пълен състав, подкрепяха ги и четирима отцепници от АПС.

От БСП обаче се регистрираха по-малко от половината група - първо само петима депутати, а след това - осмина, от общо 19. Това е показателно, че е налице разлом в червената парламентарна група, където има силни позиции мнението, че скенерите не трябва да влизат в действие преди 2027 г. Депутати на БСП направиха формално предложение в този смисъл, но то беше отхвърлено в парламентарната правна комисия. А приемането му би означавало, че парламентарните и президентските избори биха минали по досегашния изборен ред.

Направени бяха три неуспешни опита да се събере кворум и накрая водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС беше принуден да обяви края му. Парламентът ще продължи работа утре.

Мнението на "гражданската квота" в БСП

Наталия Киселова - депутат от групата на БСП, обясни пред журналисти, че с колегите й са решили всеки да гласува по съвест по Изборния кодекс. Според Киселова, която не се е регистрирала, прекалено се бърза с въвеждането на скенерите; изказа се критично и срещу предложението да се съставят избирателните списъци на базата на данните от националното преброяване. Тя коментира с уговорката, че не е от БСП, а е "гражданска квота".

Интересен коментар направи депутатът за съюза с ГЕРБ, ДПС и ИТН. "Не сме били в коалиция, а в съвместно управление. Коалицията има други характеристики", заяви тя.

Размяна на обвинения

Иначе рано сутринта изглеждаше, че предстои сериозна битка, която започна с размяна на декларации и нападки още преди законопроектът да влезе в дневния ред. Станислав Балабанов от ИТН посочи, че през януари 2025 г. депутати от ПП са внесли промени в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждането на скенери за отчитане на бюлетините – това, което сега иска ИТН, а останалите управляващи формации подкрепят. "Сега същите тези ще ми говорят, че юмрукът на протеста ще се изправи срещу тези, които искат да убият изборите!", разгневи се Балабанов. След това посъветва гражданите "да мислят с главите си, защото политическото лицемерие взима връх".

Реагира Стою Стоев от ПП, когото Балабанов беше споменал в изказването си като един от авторите на законопроекта на ПП. Той посочи, че предложенията на партията му са внесени, когато никой не е очаквал скорошни избори, и предвиждат скенерите да се въведат година след влизането на промените в сила. "А вие какво искате в момента – два месеца преди избори да въвеждате нова изборна технология!", възмути се Стоев. И припомни, че машинното гласуване беше вкарано в Изборния кодекс още през 2014 г. и години след това бяха тествани, преди да влязат в действие.