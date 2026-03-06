Българите в чужбина имат 19 дни да се регистрират за изборите

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на парламентарните избори в следващите 19 дни. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.

Писмените заявления може да бъдат подадени писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на интернет страницата на ЦИК. Електронното подаване на заявление за гласуване е активирано в 00:00 ч. на 6 март, а крайният срок за подаване на заявленията е 24 март.

"Според хронограмата за предсрочния вот на 19 април български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК", обясни Матева.

Местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити, ще станат ясни на 28 март с решение на ЦИК. От комисията съобщиха вчера, че 24 политически формации ще участват в изборите на 19 април. Днес стартира и разяснителната кампания за вота.