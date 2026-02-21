Медия без
ЦИК: Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към комисията

Днес, 10:46
Камелия Нейкова е председател на ЦИК
Илияна Димитрова
Камелия Нейкова е председател на ЦИК

Премиерът Андрей Гюров не ни е обяснил какво представлява ролята на вицепремиера по честността на изборите. Дали ще е вицепремиер по изборите, или министър, който отговаря за изборите, ЦИК ще работи с когото и да е. Дали ще е нарочен такъв, който ще прави само това, или ще е друг, който ще е министър и ще съвместява отговорността на изборите - няма значение, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова пред bTV.

"Стоил Цицелков, който подаде вчера оставка като вицепремиер, е и в Обществения съвет към ЦИК. Няма да коментирам качества и експертиза - неговата вече беше заявена. Цицелков трябва да напусне и Обществения съвет към ЦИК", смята Нейкова.

"Общественият съвет към ЦИК е съвет на неправителствени организации, които само подпомагат дейността на ЦИК, независимо че идват на заседанията ни, за което имат право. Самите организации имат право да предложат кой да ги представлява, затова с колегите ще отправим препоръка организацията, която Цицелков представлява, да предложи друго лице. Още повече и след информацията на ЕК, че Цицелков има забрана за участие в наблюдение на избори", допълни тя. 

Цицелков бе принуден да подаде оставка, а служебният премиер я прие, след разкрития на ИТН, че е бил осъждан преди 10 години за шофиране в нетрезво състояние, и че Еврокомисията му е наложила 5-годишна санкция да не бъде международен наблюдател на избори заради инцидент в Гана.

Стоил Цицелков, ЦИК

