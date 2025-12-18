Медия без
ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

Антикорупционната комисия обаче отрече да е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев

18 Дек. 2025Обновена
Благомир Коцев
FB/Благомир Коцев
Благомир Коцев

"Делян Пеевски активира неговата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) в пореден опит да отстрани Благомир Коцев", алармира "Продължаваме промяната". Преди няколко дни антикорупционната комисия е поискала от ЦИК данни за отпуските на варненския кмет. "КПК с писмото си натиска ЦИК да принуди ОИК-Варна да се произнесе по жалбите срещу Коцев. Това при положение че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. Тя няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения", твърди партията.

Казусът с отпуските наистина стои без решение във варненската избирателна комисия. Тя все още не се е произнесла има ли нарушение при ползването им, докато Коцев бе в ареста .- нарушение, което да повлече процедура по отстраняване. Бойко Борисов бе наредил на членовете на комисията, избрани от квотата на ГЕРБ, да не гласуват срещу Коцев.

"Подходът е ясен. През КПК Пеевски изпраща послание на хората на Борисов в ОИК-Варна да освободят Коцев. Ясно е, че Пеевски го е страх от Коцев, защото той вече не е зад решетки и може да говори", обобщава ПП.

Самият Коцев след излизането от ареста бе споменал като източник на проблемите си "Новото начало".

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Малко по късно КПК излезе с официално опровержение, в което се казва, че "не извършва действия по отстраняването на кмета на град Варна."

"Комисията прилага закона еднакво по отношение на всички граждани - се казва още в изявлението. - Комисията за противодействие на корупцията е независим държавен орган и не следва да бъде замесвана в политически кампании".

