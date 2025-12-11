Съдът: 200 000 лв. гаранция не пречи на социалното функциониране на Коцев

Булфото Благомир Коцев на 1 декември, когато се върна на работа, след като беше пуснат от съда под гаранция. Сумата от 200 000 лв. беше събрана за часове с помощта на 2 благотворителни кампании.

Апелативният съд във Варна потвърди определението на окръжните магистрати, с което варненският кмет Благомир Коцев беше пуснат под гаранция срещу 200 000 лв. Втората инстанция се произнесе по жалба на защитата, която настояваше или за по-лека мярка или за намаляване на сумата на гаранцията. Прокуратурата не протестира срещу пускането му от ареста, където той беше държан близо 5 месеца.

Делото срещу него по обвинения за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага вече е в съда.

Защитата твърдеше, че няма мотиви за определяне именно на гаранция и нейния размер, при липса на данни за имущественото състояние на подсъдимия, липса на обосновано предположение за извършено престъпление, както и доказана възможност той да попречи на нормалното развитие на наказателния процес.

Апелативните съдии обаче не се съгласяват с тези доводи. Те се солидаризират с извода на първата инстанция, че има обосновано предположение за съпричастност на подсъдимия към престъпленията, за които е предаден на съд. "Повдигнатото обвинение намира доказателствена обезпеченост в показанията на свидетелите, писмените доказателства и доказателствените средства", обясняват от съда.

Апелативният съд съобразява и броя, вида и спецификата на инкриминираните престъпления, степента на обществена опасност на престъплението, здравословното състояние, семейното положение и другите данни за личността.

"Високата обществена опасност на деянията произтича от същественото засягане на защитените от правото обществени отношения, сериозно уронващи престижа на институциите; от това, че на пръв поглед деянието е извършено от кмет на община, натоварен по закон със задължение да съдейства за укрепване на обществения и правов ред. С инкриминираните деяния е накърнен авторитетът на институцията и на държавата", се казва в определението на съда.

Съдиите сочат още, че има достатъчно данни за имущественото състояние на Коцев в продължителен период. Между 2022 г. и 2024 г. той е имал допълнителен доход извън този от заплата. Затова гаранция от 200 000 лв. не би се отразила негативно "на социалното му функциониране и на издръжката на семейството". Размерът, независимо от чистото му съдебно минало и добрите характеристични данни, съответства на неговия имуществен статус, на естеството и тежестта на подлежащата на доказване престъпна дейност", определя съдът.