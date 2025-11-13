Кметът на Варна и още четирима са дадени на съд за 12 престъпления

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четири лица. Това ясно от официално съобщение на Софийска градска прокуратура. В него се посочва, че в Софийски градски съд е внесен "обвинителен акт по досъдебното производство, добило популярност като делото срещу кмета на Община Варна", както и, че на съд са предадени "петима обвиняеми за общо дванадесет престъпления.

Коцев е обвинен, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на Варна и София "се е сговорил с двама общински съветници, бизнесмен и народен представител от 51-то Народно събрание да вършат в страната подкупи и принуда, с които се цели набавяне на имотна облага". Обвинението на практика е за организирана престъпна група. Прокуратурата не посочва кой е депутата, както и защо не му е поискан до този момент имунитета, защото по конституция народен представител не може да бъде разследван без да му бъде свален имунитета, камо ли да бъде обвинен.

Адвокатката на Благомир Коцев Ина Лулчева уточни, че няма обвиняем народен представител, тъй като това е лице с имунитет, а вече месеци наред от държавното обвинение не са установили кой е депутатът. Затова и народен представител не е предаден на съд.

Коцев и съветниците имат и обвинение, че в съучастие като "съизвършители, в периода от началото на месец август 2024 г. до края на месец май 2025 г. в гр. Варна, с различен брой деяния поискали различни парични суми за упражняване на влияние при вземането на решения от длъжностни лица в кръга на службата им". Според прокуратурата кметът е участвал в три деяния и поискал облага близо 370 хил. лв.

Коцев и съветниците са обвинени и че са поискали 15 % без ДДС от стойността на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“. Възложител на поръчката е Община Варна, а стойността и е от над 1,5 млн. лв. Поискана сума, равняващи се на близо 230 хил. лв., е за упражняване на влияние при вземането на решение от зам. кмет на Община Варна и пълномощник на възложителя по обществената поръчка с делегирани права по Закона за обществените поръчки съгласно нарочна заповед.

В обвинителния акт е посочено, че Коцев е искал от Т. Г. близо 118 хил. лв. за упражняване на влияние при вземането на решение от друг зам. кмет на Община Варна. На последния са били предоставени с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповед за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за конкретно определен урегулиран поземлен имот.

Според държавното обвинение в края на месец май 2025 г. варненският кмет в съучастие с друго лице като съизвършители, са поискали от И. И. 21 хил. лв. за упражняване на влияние при вземането на решение, пак от зам.кмет.

С обвинителния акт Коцев и съветник са предадени на съд и за това, че на 15.09.2024 г., във Варна, са направили опит да принудят Пламенка Димитрова – изпълнителен директор на търговско дружество, да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество е изпълнител, а възложител е Община Варна, на търговско дружество със съсобственик обвиняемия И. М. Те му заявили, че в противен случай ще я занулят и ще ѝ отнемат бизнеса. Димитрова обаче не извършила исканите действията и подала сигнал в Комисия за противодействие на корупцията, пише държавното обвинение.

На Коцев е повдигнато обвинение и за това, че от края на месец ноември 2023 г. до края на месец март 2024 г., във Варна, направил опит да принуди Б. А. – ръководител на проект „Интегриран градски транспорт на Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства, в размер на над 3 млн. лева. Парите били предназначени за конкретно разплащане по проекта от сметка на Община Варна към търговско дружество. Според прокуратурата Коцев заявил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място. Б. А. не изготвила исканата заявка и била освободена от работа на 14.05.2024 г.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС