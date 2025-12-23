Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода

Страстите около Благомир Коцев продължават и днес. Но към момента се оказват буря в чаша вода.

"Програмата на събитията" рано сутринта бе: варненската общинска избирателна комисия (ОИК) бе насрочила поредно заседание за отпуските на кмета по време на ареста, тоест щеше да се бистри казуса с отстраняването; поради това в 12.30 часа пред Двореца на културата и спорта ПП-ДБ са насрочили протест - органът да заседава под обсада като миналия месец, за да не взема решения в ущърб на кмета; да даде рамо на Коцев, в града е председателят на „Обнови Европа“ (ПП членува във формацията) в Комитета на регионите на Европейския парламент Франсоа Декостер, двамата ще говорят пред медиите.

Междувременно вчера се намеси и Бойко Борисов. Както при предишното заседание на ОИК, той призова членовете в ОИК от квотата на ГЕРБ да не участват "във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета". ПП-ДБ разпространява, че заседанието е свикано по сигнал за отпуските на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) - първо до ЦИК, препратено до ОИК - макар антикорупционният орган да няма право на такива сигнали. Самата КПК отрече миналата седмица да е сигнализирала. "Сега" научи, че действието в тази насока на КПК е под формата на въпроси - за отпуски, заплати и т.н. Но още ЦИК е отвърнала, че не е компетентна да отговори, което се очакваше да направи и варненската комисия. Друга точка в заседанието на ОИК няма, тоест не се предвижда бистрене на предишните материали срещу Коцев.

Към 10.30 часа ОИК отмени заседанието поради очаквана липса на кворум - едни членове били болни, други нейде по празниците и т.н. Борисов пък повтори апела си в социалните мрежи. Каза също: "Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува".