Коалицията Борисов-Пеевски прати КПК в историята

Днес приключи една дълга глава в историята на опитите да се бори корупцията в България. Народното събрание отмени Закона за противодействие на корупцията, а с това закри и Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това стана по предложение на ГЕРБ-СДС, чрез промени в Закона за Сметната палата, които бяха одобрени на второ четене с подкрепата на ДПС, БСП и ИТН.

Законопроектът на герберите беше внесен на 14 януари, което означава, че беше одобрен за две седмици, на фона на наближаващия край на този парламент, а с него и на управляващото мнозинство. С него не само се премахват КПК и законът, по който тя действа, приет в края на 2023 г. от парламентарното мнозинство на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. Но и се слага край на цял един подход в борбата с корупцията, който залагаше на обособяването на независими, специализирани антикорупционни органи.

В съпротивата срещу инициативата на управляващите се обединиха всички опозиционни сили. Мнозинството обаче в случая се оказа единно, а и получи подкрепата на четирима отцепници от АПС, което се оказа достатъчно за приемането на промените. Сега остава да видим реакцията на новия президент Илияна Йотова.

Нова философия

"Борбата с корупцията не е принципно различна от борбата срещу всяка форма на престъпно поведение и поради тази причина не бива да се извежда пред скоби и да се създават "специални" структури, със "специални" правомощия и "специални" служители", посочват депутатите от ГЕРБ-СДС в мотивите към законопроекта си.

Според философията на управляващите разкриването и противодействието на корупцията трябва да се прехвърли на МВР, по-конкретно на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), а разследването на такива престъпления – на следствието. "Тази структура (ГДБОП – бел.а.) от съществуването си е натрупала административен капацитет, доказала се е чрез професионализма на служителите си и е постигнала сериозни резултати в борбата с престъпността, оценени високо, включително в международен план", смятат в ГЕРБ-СДС. Конкретни примери не посочват.

Що се отнася до другата основна задача на КПК – да проверява лица от висшите ешелони на властта за несъответствия в имуществото им и за конфликт на интереси, тази функция се прехвърля на Сметната палата. Одитният орган, чиято работа е да контролира изпълнението на държавния бюджет, ще трябва вече да се занимава и с превенция на корупцията.

Какво става със служителите и архивите

Заедно с тези функции, към ГДБОП и Сметната палата преминават служителите на съответните дирекции на КПК, като ще им се признае стажът в антикорупционната комисия. Архивът на КПК се прехвърля на ДАНС. Управляващите първоначално искаха да унищожат част от него, но след остри нападки от опозицията (и преди всичко след становище на правосъдното министерство - бел.а.) се отказаха от този замисъл и ще пратят цялата информация на агенцията за сигурност

Мнозинството обаче не се съгласи на исканията на опозицията този архив да се предаде на ГДБОП и Сметната палата1, където вече ще се върши работата на КПК. Това повдигна любопитния въпрос дали намесването на ДАНС в случая не е реверанс на вносителите от ГЕРБ-СДС към ДПС. Партията на Делян Пеевски първоначално настояваше оперативните функции на КПК да отидат точно в агенцията, но след като законопроектът й беше отхвърлен, подкрепи инициативата на ГЕРБ.

Критични гласове

Депутатът от ПП Лена Бориславова заяви, че за скоростното закриване на КПК е резултат от страха на ГЕРБ и ДПС от независимо правосъдие.

Съпартиецът й Васил Пандов посочи, че "не само че се премахва всякаква координация и контрол като механизъм за борба с корупцията, но всичко, което, макар и малко, е свършено до тук, се разбива и унищожава". "По този начин се връщаме поне 20 години назад в политиката на държавата в борбата с корупцията", обобщи Пандов.

Надежда Йорданова от ДБ напомни, че правомощията на Сметната палата са очертани в самата Конституция и те засягат независимия одит на държавните разходи. А сега ГЕРБ връща обратно на палатата задължението да проверява декларации за имущество и интереси - функция, която точно партията на Бойко Борисов е отнела на органа през 2018 г.