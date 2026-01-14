Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

За три години са подадени само пет сигнала за корупция по европрограми

Чиновници и получатели на грантове се страхуват да алармират за злоупотреби с евросредства, посочва Сметната палата

Днес, 06:11
Шефът на Сметната палата Димитър Главчев е изпратил одита, установил формални мерки срещу корупцията в изпълнителната власт, на Народното събрание, Европейската комисия и Европейската сметна палата.
БГНЕС
Шефът на Сметната палата Димитър Главчев е изпратил одита, установил формални мерки срещу корупцията в изпълнителната власт, на Народното събрание, Европейската комисия и Европейската сметна палата.

Едва пет сигнала за корупция с евросредства са подадени в институциите между 2021 и 2023 г., а наложените глоби са само две. Причината е, че служителите във ведомствата, които управляват европрограми, както и получатели на грантове, се страхуват да сигнализират за злоупотреби с власт за лична изгода, защото не се чувстват защитени и нямат доверие в институциите.

Това показват резултатите от одит на Сметната палата на мерките за предотвратяване и противодействие на корупцията при разходване н евросредства, както и от социологическо проучване, поръчано от нея.

От палатата припомнят, че през програмния период 2021-2027 г. с пари от европейските фондове у нас се финансират 13 програми на обща стойност от близо 13 млрд. евро (25,4 млрд. лева).

България има Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията, но организацията на управлението на този процес на национално ниво не е адекватна, установява палата.

Одитът обхваща Министерски съвет  и осем министерства – на иновациите и растежа, на труда и социалната политика, на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, на образованието и науката, на вътрешните работи и на земеделието и храните.

Според одита мерките, които тези ведомства са предприели срещу злоупотреба с евросредствата, са с ниска степен на ефективност и със сериозни дефицити на стратегическо, координационно и оперативно ниво.

Освен това липсва ефективен стратегически документ, в който да са определени визията, целите на националните политики за превенция и противодействие на корупцията в дългосрочен план, с адекватни мерки и дейности и ясно определени отговорни органи за изпълнение и наблюдение.

Най-съществените проблеми, идентифицирани при одита са:

- Неясни правила - липсват конкретни показатели за измерване на изпълнението на целите и не може да се прецени дали държавата изобщо напредва в борбата с корупцията. А сроковете за 37,6% от дейностите са отбелязани като „постоянни“, което пречи за отчитането на реални резултати.

- Лоша координация между институциите, които дублират функциите си.

- Проблеми при оценката на риска - няма задължителна методология, по която министерствата да изчисляват къде има най-голяма опасност от корупция.

. Липса на правила за високите постове. Действащият „Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация“ не обхваща лицата на най-високи позиции, като министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите и началниците на политически кабинети. Това означава, че висшите служители нямат ясни правила за поведение при специфични рискове като контакти с лобисти, приемане на подаръци, допълнителни дейности или заетост след напускане на поста.

Европейските наредби изискват разглеждането на анонимни сигнали при управлението на еврофондове, но националното ни законодателство, по-конкретно Административно-процесуалният кодекс, го забранява. Резултатът е, че анонимните сигнали масово се оставят без последствия.

От получените през одитирания период сигнали, само 5 съдържат данни за корупция, несъвместимост или наличие на конфликт на интереси срещу лица, свързани с управление на евросредства. Два от сигналите са постъпили в Инспектората на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), други два - в Главния инспекторат към администрацията на Министерски съвет, а един сигнал е подаден в Инспектората на Министерството на труда и социалната политика.

Възложените проверки в администрацията на МС и в МТСП са приключили без последствия. В МЗХ изобщо не са възложени проверки с мотива, че сигналите са анонимни. 

През периода 2021-2023 г. са наложени две административни наказания (глоба) – за конфликт на интереси в МЗХ в размер на 1000 лева и уволнение на служителя, както и за неподаване в срок на декларация за конфликт на интереси в Министерството на иновациите и растежа. Не е реализирана дисциплинарната отговорност по искане на инспекторатите на три министерства поради изтичане на срока за търсене на отговорност, преценка за маловажност, освобождаване от заеманата длъжност и липса на доказателства за твърденията за нарушение (МИР, МОСВ и МТСП).

Друг проблем и формалният контрол. Инспекторатите проверяват декларациите за имущество и интереси на служителите само за това дали са подадени навреме, но не извършват проверки за достоверността на декларираните факти.

Страх и липса на доверие спират сигналите

Докладът на Сметната палата съдържа и социологическо проучване на тема „Наличие на корупционни практики при управлението на евросредствата за програмния период 2021-2027 г.“, възложено от одитната институция и проведено през юни 2024 г. Анкетирани са три основни групи: служители в управляващите органи, бенефициенти на евросредства и кандидати, които не са били одобрени за финансиране.

Резултатите разкриват значителни разминавания в усещането за корупция и доверието в институциите.

- Усещане за наличие на корупционни практики посочват 13% от служителите, 3% от бенефициентите и 19% от неодобрените кандидати. В същото време около 1/3 от служителите са категорични, че корупция не съществува.

- Данните за личен или индиректен опит (чрез познати) за корупционни практики са много по-високи при неодобрените кандидати – 25%, докато при бенефициентите този дял е 9%.

- Най-високи нива на съмнения за корупция се наблюдават при програмите „Развитие на човешките ресурси“, „Развитие на регионите“ и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

- Като най-ефективни мерки служителите определят вътрешния контрол (90%), спазването на етичните норми (74%) и увеличаването на санкциите (68%).

- За най-малко ефективни се смятат тестовете за почтеност и ротацията на персонала.

- Въпреки че мнозинството от анкетираните лица (над 70%) декларира готовност да подаде сигнал при подозрение, реално подавалите сигнали са едва 1% до 3%.

- Основната пречка пред подаването на сигнали е страхът и липсата на усещане за защита (67%), следвани от недоверието в институциите (36%),.

- Половината от служителите, които все пак са подали сигнали, не са удовлетворени от реакцията на органите поради липса на реален резултат или дори загуба на работа след подаването на сигнала.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

корупция, еврофондове, злоупотреба с еврофондове, Сметна палата

Още новини по темата

Филм за корупцията разтърси Румъния и извади хората на улицата
14 Дек. 2025

Съд освободи обвинените за подкуп от шофьорите на Роби Уилямс
11 Дек. 2025

Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в културното министерство
05 Дек. 2025

В Сметната палата си ограничиха бонусите до... 8 заплати годишно
01 Дек. 2025

Почина първият председател на Сметната палата в най-новата история

22 Ноем. 2025

Над 110 000 лв. кеш са открити в арестуван с подкуп митничар в Драгоман
17 Ноем. 2025

Мерц призова Зеленски за бързи мерки срещу корупцията
13 Ноем. 2025

Румъния обискира управляващи, генерал и прокурор по дело за корупция
06 Ноем. 2025

Арестуваха служители на "Пътна полиция"

14 Окт. 2025

ДАИ е перпетуум мобиле на българската корупция
02 Окт. 2025

Арестуваните служители от ДАИ изкараха виновни шофьорите и преводачите
30 Септ. 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

Бивша депутатка от ГЕРБ беше избрана за член на Сметната палата
24 Юли 2025

Милиардите за Северна България отлежават на кота нула

15 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?