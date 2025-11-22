Медия без
Почина първият председател на Сметната палата в най-новата история

Днес, 15:59
Георги Николов, дългогодишен директор на Сметната палата и депутат
На 21 ноември 2025 г., след кратко боледуване на 80-годишна възраст почина първият председател на Сметната палата на Република България доц. д-р Георги Николов, съобщи Сметната палата. 

Доцент д-р Георги Николов е избран от Народното събрание за първи председател на възстановената през 1995 г. Сметна палата на България и е начело на институцията в продължение на 10 години. Неговият богат професионален опит, лични качества и изключителна всеотдайност са в основата на успешното съграждане на Върховната одитна институция на страната в годините на прехода.

В 37-то Народно събрание е председател на Комисията по бюджет и финанси, до избирането му за председател на палатата.  В 36-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по икономическа политика. Той бе народен представител в Седмото Велико народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание.  Бил е и ректор и заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси.

Сметната палата на Република България изказва съболезнования на близките му.

Поклон пред паметта му!

