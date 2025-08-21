Почина журналистът Иван Рачев

Почина Иван Рачев - един от най-добрите ни разследващи журналисти на прехода. "Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас. Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици. В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22“, изданието на „Банкеръ“ за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки“, написаха от изданието, на което Иван беше заместник-главен редактор.

Един от най-преданите членове в екипа на някогашния вестник "1000 дни", написа и Еми Барух. "Вестникът, който събра националния отбор по журналистика през 1991 година. Вестникът, който броеше обратно времето... С безумната утопия, че преходът на България ще приключи за 1000 дни. Когато вече беше ясно, че няма пари, че илюзията за интелектуално спонсорство е химера , екипът продължи още няколко месеца да работи без заплащане. Иван Рачев настояваше да удържим. Не успяхме", разказва тя за колегата си.

На два пъти в професионалния си път Иван Рачев бе част и от екипа на "Стандарт".

"Сега" поднася своите съболезнования на семейството и колегите на Иван.