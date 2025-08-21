Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

In Memoriam

Почина журналистът Иван Рачев

Днес, 15:41
Иван Рачев
Банкер
Иван Рачев

Почина Иван Рачев - един от най-добрите ни разследващи журналисти на прехода. "Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас. Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици. В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22“, изданието на „Банкеръ“ за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки“, написаха от изданието, на което Иван беше заместник-главен редактор.

Един от най-преданите членове в екипа на някогашния вестник "1000 дни", написа и Еми Барух. "Вестникът, който събра националния отбор по журналистика през 1991 година. Вестникът, който броеше обратно времето... С безумната утопия, че преходът на България ще приключи за 1000 дни. Когато вече беше ясно, че няма пари, че илюзията за интелектуално спонсорство е химера , екипът продължи още няколко месеца да работи без заплащане. Иван Рачев настояваше да удържим. Не успяхме", разказва тя за колегата си.

На два пъти в професионалния си път Иван Рачев бе част и от екипа на "Стандарт".

"Сега" поднася своите съболезнования на семейството и колегите на Иван.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

in memoriam

Още новини по темата

Почина Джордж Уенд от "Бар Наздраве"
21 Май 2025

Почина Диляна Грозданова
22 Апр. 2025

Естрадната легенда Димитър Йосифов си отиде на 90
03 Март 2025

Почина легендарната синоптичка Любка Кумчева
07 Юли 2023

Почина проф. Милан Миланов
14 Юни 2023

Символиката в кончината на Михаил Горбачов
01 Септ. 2022

Сбогом, Торлак! Remember, Remember...
05 Авг. 2022

Почина Иван Нисторов
07 Февр. 2021

Почина основател и вокалист на Kool & the Gang
10 Септ. 2020

Всичко тече
08 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар