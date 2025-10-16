bTV скоропостижно освободи Венета Райкова

Малко повече от месец след назначението на Венета Райкова, от bTV Media Group съобщиха, че двете страни се разделят. Журналистката повече няма да бъде автор и водещ на предаването "Преди обед".
"Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията - написаха от bTV. - Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание."
През последната седмица Райкова излезе в болнични и твърдеше, че няма да бъде на екран за седмица. Преди това се заформи скандал в предаването между нея и вече бившия продуцент на шоуто Георги Тошев. Той излезе с позиция, че няма общо с гостите на Райкова, след което напусна телевизията.
"Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че bTV ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България", написа Тошев в прощалния си пост с телевизията във "Фейсбук".