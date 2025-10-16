bTV скоропостижно освободи Венета Райкова

bTV Венета Райкова изкара малко повече от месец като водеща на "Преди обед" по bTV.

Малко повече от месец след назначението на Венета Райкова, от bTV Media Group съобщиха, че двете страни се разделят. Журналистката повече няма да бъде автор и водещ на предаването "Преди обед".

"Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията - написаха от bTV. - Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание."

През последната седмица Райкова излезе в болнични и твърдеше, че няма да бъде на екран за седмица. Преди това се заформи скандал в предаването между нея и вече бившия продуцент на шоуто Георги Тошев. Той излезе с позиция, че няма общо с гостите на Райкова, след което напусна телевизията.

"Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че bTV ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България", написа Тошев в прощалния си пост с телевизията във "Фейсбук".