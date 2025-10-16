Медия без
bTV скоропостижно освободи Венета Райкова

Днес, 11:16
Венета Райкова изкара малко повече от месец като водеща на "Преди обед" по bTV.
bTV
Малко повече от месец след назначението на Венета Райкова, от bTV Media Group съобщиха, че двете страни се разделят. Журналистката повече няма да бъде автор и водещ на предаването "Преди обед".

"Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията - написаха от bTV. - Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание."

През последната седмица Райкова излезе в болнични и твърдеше, че няма да бъде на екран за седмица. Преди това се заформи скандал в предаването между нея и вече бившия продуцент на шоуто Георги Тошев. Той излезе с позиция, че няма общо с гостите на Райкова, след което напусна телевизията.

"Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение! Искрено се надявам, че bTV ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България", написа Тошев в прощалния си пост с телевизията във "Фейсбук".

