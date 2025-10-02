Журналистът и продуцент Георги Тошев напуска Би Ти Ви. Той работеше в телевизията през последните 25 години. Новината е била потвърдена от самия Тошев пред "24 часа".

Тази сутрин продуцентът написа емоционален пост във "Фейсбук", от който стана ясно, че е недоволен от факта, че Венета Райкова, която дълги години водеше предаването "Горещо" по "Нова телевизия", от този сезон е водеща на сутрешното предаване "Преди обед".

"Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед" по bTV от началото на сезона! Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение", пише продуцентът. И завършва с това, че се надява Би Ти Ви да ''преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България''.