Спектакълът „Живот в роли“ увенчава 80-годишнината на Катя Паскалева

Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик, представя утре, 13 декември, последното и ключово събитие от програмата, посветена на 80-годишнината от рождението на легендарната актриса Катя Паскалева: театрален пърформанс и сценично четене под мотото „Живот в роли – Катя и театърът: Незабравимото присъствие“. Проектът на режисьора и директор на театъра Димитър Баненкин превръща документалния материал – лични дневници, спомени, биографични фрагменти и архивни свидетелства, в живо сценично повествование, чрез което актьорите от трупата и гост-актьори възраждат духа на Катя Паскалева и нейната дълбока връзка с Пазарджик, мястото, откъдето започва нейният професионален път.

„Значимите неща, с които се срещнах на сцената в началото, бяха в Пазарджишкия театър. През 1969 г. се събрахме една прекрасна група. Седем години играехме заедно и имахме чудесни представления. Почти нямаше спектакъл, на който да нямаше коли от София, от Пловдив, от различни градове на страната. Непрекъснато имахме гости, защото бяхме един млад, много кипящ, много въодушевен и възторжен театър. Най-скъпите ми театрални преживявания си останаха от Пазарджик. След това започна да става по-трудно, защото с натрупване на годините проблемите се увеличаваха“, споделяла е голямата актриса приживе.

Събитието ще се състои от 19.00 ч. в съботната вечер на камерна сцена „Милен Пенев“ с вход свободен до изчерпване на местата. Спектакълът посвещение има и ясна образователна насоченост към най-младите зрители: чрез четене на нейни бележки, откъси от дневника ѝ и разговори актьорите въвличат учениците в диалог за живота, творчеството и силата на театъра да пази паметта за големите личности.

Програмата по повод честването започна на 11 ноември с откриването на документалната изложба „Катя Паскалева: Жена със сто лица“, включваща над 130 фотографии, документи и лични записки, курирани от Тинка Николова и представящи професионалния и личен свят на актрисата, с особен акцент върху ролята ѝ на сцената на Пазарджишкия театър. На 12 ноември публиката се срещна с автора Георги Тошев при представянето на книгата „Тишина от думи“ (изд. „Книгомания“) и прожекцията на документалния филм „Катя и Слона. Техният Пловдив“, разкриващ една от най-значимите и емоционални страници от живота на Паскалева – любовта ѝ с именития художник Георги Божилов.

Инициативата „Катя и театърът: Незабравимото присъствие“ се осъществява в рамките на проекта „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“, с подкрепата на Община Пазарджик и финансиране по Схемата за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ към Механизма за възстановяване и устойчивост. Тя включва и образователен модул с гостувания в училища, където Георги Тошев и актьори от театъра запознават възпитаниците с професиите в културната сфера и с личността на Катя Паскалева. Според директора на театъра Димитър Баненкин именно чрез подобни събития Пазарджишкият театър съхранява паметта за хората, които са изградили неговата история, като връща духа на една от най-големите български актриси на сцената, от която започва нейният път.