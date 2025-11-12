Медия без
Великолепната петорка пловдивски художници се събира посмъртно

"Монументалните" представя стенописите, създали уникалния облик на Града под тепетата

Днес, 14:45
Георги Божилов-Слона, Йоан Левиев, Христо Стефанов, "Иван Вазов и неговите произведения", триптих, стенопис в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, 1974.
Александър Стоянов
Голяма изложба "МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града" организира Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, в партньорство с Община Пловдив, в чест на 90-годишнините от рождението на Георги Божилов-Слона и Димитър Киров, както и в памет на Енчо Пиронков, който си отиде през юни тази година. Откриването е утре, 13 ноември, от 18.00 часа в галерия "Капана" в Града под тепетата. Куратор на изложбата е Светлана Куюмджиева, а автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – студио "Пункт".

В "Монументалните" са включени творби на Йоан Левиев (1934 – 1994), Димитър Киров (1935 – 2008), Георги Божилов-Слона (1935 – 2001), Христо Стефанов (1931 – 2013) и Енчо Пиронков (1932 – 2025). Показани са фотоси и проекти на техни монументални стенописи, които красят емблематични сгради в Пловдив и с годините са се наложили като някои от най-разпознаваемите символи на града.

Познати като "пловдивската петорка" и като "великолепните", петимата автори в изложбата са най-ярките герои от периода на 60-те и 70-те години в процесите на "размразяване" на художествената сцена в България, които протичат тогава. Петимата пловдивски живописци са определяни като "бохеми", "революционери" и дори като "школа", която се отличава на общия фон на дирижираното от властта изкуство и на тематичните общи изложби. Близките приятелски отношения помежду им, плодотворното съревнование, благоприятните за периода условия за изява, относително свободното пространство в любимия Пловдив създават около тези художници красива митология.

Изложбата представя обичаните и познати пловдивски автори в по-малко позната светлина – като монументалисти. За първи път пред публика се показва в оригинал част от колекцията с проекти за монументални произведения, която се съхранява в Народна библиотека "Иван Вазов" –  Пловдив.

Развитието на монументалните изкуства по онова време следва променящите се архитектурни концепции. За дълъг период основната им роля е да бъдат декорация към архитектурата и да не напускат предварително зададените им граници. През 60-те години пловдивската група обаче разбива тази монотонност и започва да търси по-сложни решения. Изследователите на периода говорят за  "кавалетизация" на монументалните изкуства и това се смята за начало на новия етап, в който се работи с мащаб, разнообразни техники и най-смели решения. Понятието "синтез" добива през 70-те и 80-те години все повече плът с многобройна продукция във всички български градове и села.

Монументалистите са буквално навсякъде. Номадството, работата нависоко по скелетата се превръща в начин на живот. Нещо, което в днешния ден е извънредна рядкост, тогава е постоянен ангажимент за няколко поколения художници, като усъвършенства техните умения отвъд простото изпълнение на държавни поръчки. Заслуга на "петорката" е до голяма степен Пловдив да бъде признат като център на монументалните изкуства. Произведенията им малко или много са отражение на тематичността, тенденциите и общата политика на времето. Но те са и израз на искреното желание и старанието на тези артисти да оставят трайна следа в града, както той се е запечатал в изкуството им. Техният размах, вкус и творческо виждане определят и до днес градската среда на Пловдив. Следата на петимата е тежка и масивна като слонска стъпка и красива като крило на гълъб, важна за Пловдив, колкото са важни възрожденските резби и икони и античните стъпала и колони, но крехка и нетрайна, отбелязва Plovdiv.bg.

Разказът в експозицията включва и произведения на учителите на известните пловдивски монументалисти – живописеца Михаил Лютов и скулптора Иван Топалов, както и на техния професор в Художествената академия Георги Богданов. В Пловдив за изложбата гостува и оригинална рисунка на Ренато Гутузо – един от важните модели на вдъхновение в тяхното изкуство.

Произведенията в експозицията са от колекциите на Народната библиотека "Иван Вазов" – Пловдив, Градската художествена галерия – Пловдив, Музея на Националната художествена академия – София, художествена галерия "Христо Цокев" – Габрово, галерия "Димитър Добрович" – Сливен, Художествена галерия – Стражица, художествена галерия "Никола Маринов" – Търговище, Дом на изкуствата – Смолян, колекция "„Димитър Киров", колекция "Ваня и Георги Зъбчеви" и други частни колекции. Екипът на изложбата изказва своята благодарност на наследниците на творците, предоставили скици и снимки от личните си архиви.

"Монументалните" се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив след спечелен конкурс за избор на куратор и концепция за организиране на изложба в галерия "Капана" към ГХГ – Пловдив, с фокус представяне на творчеството на пловдивски художници, оставили ярка следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на града.

Изложбата може да бъде разгледана до 11 януари 2026 г.

Йоан Левиев, "Филибе – Пълдин", подлеза на бул. "Цар Борис III Обединител", 1969, проект за мозайка, темпера върху картон.
Димитър Киров, мозайка, неизвестна реализация, темпера върху картон.
Йоан Левиев, проект за фреска в ресторант „Пълдин – Мевлеви хане“, 1974, темпера върху картон.
Йоан Левиев, мозайка на мемориална стена в памет на Юрий Гагарин, Международен панаир Пловдив, 1971, темпера въху картон, колаж.
Йоан Левиев по време на работа по стенописа в Драматичен театър – Пловдив, 1984, с любезното съдействие на Йоана Левиева.
Димитър Киров по време на работа по стенопис с групов портрет на пловдивската петорка в къща „Георгиади“, с любезното съдействие на Русалия Кирова.
Атанас Кръстев (Начо Културата), Александър Поплилов, Георги Божилов-Слона, Иван Кирков, Петър Брайков, Димитър Киров по време на журиране на изложба.
Георги Божилов-Слона по време на работа по стенопис в управлението на „Старинен Пловдив“, с любезното съдействие на Мия Божилова.
Георги Божилов-Слона, "Пощенски гълъби", мозайка в Централна поща – Пловдив, 1977.
Георги Божилов-Слона, сграфито „Христо Г. Данов“, ул. „Максим Горки“, сега „Съборна“, Пловдив, 1978.
Ключови думи:

МОНУМЕНТАЛНИТЕ, Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Георги Божилов-Слона, Христо Стефанов, галерия Капана

