Брус Уилис все още не осъзнава, че страда от деменция

Брус Уилис не осъзнава, че страда от деменция, разкри съпругата му Ема Хеминг в интервю за популярния подкаст Unexpected Journey, цитирано от Variety.

На въпрос на водещата дали актьорът е наясно с диагнозата си фронтотемпорална деменция, Хеминг обясни, че за него собственото му поведение изглежда напълно нормално. "Дар и проклятие е, че Брус никога не е разбрал за заболяването си. Истината е, че съм щастлива от този факт", сподели тя. Хеминг, която има две деца от Уилис, уточни, че той все още разпознава близките си.

"В началото не знаеш какво се случва. Мислиш, че бракът ти се разпада, дори обмисляш развод, а накрая разбираш, че мъжът ти е болен и тогава си обясняваш промяната в поведението му", сподели още Ема за проблемите в комуникацията по време на 18-годишния им брак. Хеминг е втора съпруга на Уилис след Деми Мур, с която актьорът апази приятелски отношения след развода през 2000 г. и от която има още три дъщери - Румър, Скаут и Талула.

Тя подчерта още, че поставянето на подобна диагноза обикновено отнема много време, тъй като заболяването често бива погрешно определяно като биполярно разстройство, депресия или дори като криза на средната възраст. През 2025 г. тя отново коментира, че преди диагнозата сериозно е поставила под въпрос брака си с Уилис.

Малко по-късно стана ясно, че двамата живеят в отделни домове. По думите ѝ решаващ фактор са били дъщерите им Мейбъл Рей, на 15 години и Евелин Пен, на 11. "Брус не би искал двете му малки дъщери да бъдат помрачени от болестта му. Знам това. Те не канеха приятелки да преспиват, нямаше срещи за игра. Не канехме хора у дома… това беше наистина тежък период."

В момента 70-годишният Брус Уилис живее с медицински екип, който се грижи за него постоянно. Но "Ние сме там постоянно. Това е нашият втори дом и място, на което създаваме спомени. Тази къща отговаря на всяка нужда на Брус, 24 часа в денонощието, а другият ни дом, където са децата, сега също им осигурява необходимата подкрепа", допълни Хеминг. В по-ранно интервю пред ABC News тя разказа, че физическата форма на актьора все още е много добра, "само мозъкът му го предава".

Здравословните проблеми на звездата станаха публично известни през 2022 г., когато Уилис се оттегли от актьорската професия заради диагноза афазия. Година по-късно бе съобщено, че той страда от фронтотемпорална деменция. Това е прогресивно неврологично заболяване, което се характеризира с езикови нарушения, промени в поведението и проблеми с подвижността.

Брус Уилис е играл в над 70 филма, донесли повече от 2.5 милиарда долара сумарни приходи. Екшън поредицата "Умирай трудно" го прави световна звезда в края на 80-те, а сред запомнящите се негови роли са тези в "Криминале", "12 маймуни", "Армагедон", "Шесто чувство", "Петият елемент", "Град на греха" и много други. Заради заболяването си в последното десетилетие той се снимаше основно в нискобюджетни продукции, в които се появява само за няколко минути.