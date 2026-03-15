Седем града празнуват 100-годишнината на легендата Леда Тасева

100-годишнината от рождението на голямата българска актриса Леда Тасева ще бъде отбелязана на 21 март със спектакъла „Леда и думите“. Събитието ще се състои в зала „Стефан Данаилов“ на Драматичен театър – Пловдив. Входът за вечерта е свободен до изчерпване на местата в залата. В спектакъла специално участие ще вземат актрисите Анета Сотирова и Маргита Гошева. Живото присъствие на сцената и документалните кадри от филма „Загадката Леда“ ще се допълват взаимно, за да изградят пълнокръвния образ на легендарната актриса. Това ще бъде само част от инициативите, посветени на вековния юбилей на една от най-ярките личности в българския театър и кино.

Проектът се реализира с подкрепата на Община Пловдив, в партньорство с Българската национална филмотека и Драматичен театър „Николай Масалитинов“, и е част от културния календар на града за 2026 г. Той ще предложи вълнуващ разказ за живота и творчеството на актрисата, в който се преплитат спомени, стихове и документален филм. Впоследствие ще бъде представен в различни градове в страната: София, Бургас, Варна, Видин, Перник, Враца – паметни места, където е живяла и играла Леда Тасева. Негов автор е журналистът и изследовател на българската култура Георги Тошев.

„Тя не „играеше“. Тя превръщаше сцената в място, където истината е позволена. Беше различна по онзи тайнствен, малко плашещ и безкрайно елегантен начин, който те кара да си оправяш яката на ризата, преди да я погледнеш. Мод, Клер и достойнството да си тръгнеш навреме. Леда Тасева живя като своята Мод (героинята от известната пиеса на Колин Хигинс „Харолд и Мод“, постановка на Хачо Бояджиев, днес в Златния фонд на Телевизионния театър на БНТ – б.р.) – с онази лекота, която само хората, познали тежестта на самотата, притежават. Но в сърцето си пазеше място за Клер на Дюренмат (от пиесата "Посещението на старата дама" - б.р.). Може би защото и двете знаеха, че светът е едно голямо пристигане и едно още по-голямо заминаване. Тя си тръгна точно така – като истинска дама. Без думи“, спомня си за нея Георги Тошев.

Леда (Виолета) Тасева е родена на 22 август 1926 г. във Видин. Част от детството си бъдещата актриса прекарва в Дунавци, в дома на своите баба и дядо по майчина линия. През 1944 г. завършва Първа девическа гимназия в София. Започва работа като актриса през 1951 г. в театъра във Видин. През 1952 г. е приета във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Стефан Сърчаджиев, на когото по-късно става и съпруга, заедно с бъдещите големи актриси Емилия Радева, Гинка Станчева и Татяна Лолова.

След дипломирането през 1956 г. започва дългият ѝ театрален път през сцените на театри в Стара Загора, Бургас, Пловдив, Враца, Пазарджик и София. Играе в Сатиричния театър и в Театъра на народната армия, а по-късно става част от трупата на театър „София“. Освен на сцената, Леда Тасева оставя ярка следа и в киното и телевизионния театър. Участва в десетки постановки и над 30 филма, сред които „Бъди щастлива, Ани“, „Птици и хрътки“, „Сиромашко лято“, „Самодивско хоро“, „Звезди в косите, сълзи в очите“, „Прозорецът“, „Черните лебеди“, „Да обичаш на инат“ и „Ганьо Балкански“. През 1980 г. печели наградата на Съюза на българските филмови дейци за най-добра женска роля във филма „Прозорецът“, както и отличието на Съюза на артистите в България за ролята си а Аномалия в пиесата на Иван Радоев „Човекоядката“. Носителка е на орден „Кирил и Методий“ I степен и през 1987 г. е удостоена със званието „заслужил артист“.

Леда Тасева умира на 4 юли 1989 г., само десет дни след като изиграва последната си роля на сцената. Тя остава в историята като първия български актьор, изпратен в последния му път с аплодисменти – жест на признание от колеги, приятели и публика. През 2024 г., по повод 35 години от кончината ѝ, на стената на родната къща на майка ѝ в Дунавци е поставена паметна плоча – още един знак на почит към едно от най-забележителните имена в българското театрално и филмово изкуство.