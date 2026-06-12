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Почина Дейвид Хокни, икона на попарта и съвременното изкуство

12 Юни 2026
Дейвид Хокни сред свои творби
ЕПА/БГНЕС
Дейвид Хокни сред свои творби

Британският художник и сценограф Дейвид Хокни, една от централните фигури в съвременното изкуство, е починал в дома си в Лондон вчера. Той си отиде малко преди да навърши 89 години, пише DW, като цитира мениджъра му Ерика Болтън.

Хокни е признат като един от най-значимите творци на XX и XXI век. Добива световна известност още през 60-те години като ключова фигура в попарт движението, а по-късно се утвърждава като артист с огромно влияние върху съвременното визуално изкуство. Хокни оставя и рекорд в историята на арт пазара – през 2018 г. неговата картина Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) е продадена за 90,3 милиона долара, което тогава е най-високата цена, плащана за произведение на жив художник. На следващата година постижението му е прехвърлено с по-малко от милион от "Заек" на Джеф Кунс и оттогава няма по-скъпо продадени на търг творби.

Роден през 1937 г. в Брадфорд, Великобритания, Хокни е четвъртото от пет деца в семейството си. Още като малък проявява силен интерес към гледната точка и перспективата. Често разказва, че любимото му място било предната част на горния етаж на двуетажен автобус, откъдето наблюдавал града. "Винаги съм искал да виждам повече", споделя той по-късно. 

Този стремеж към наблюдение и детайл остава водещ в цялото му творчество. През годините Хокни неуморно документира заобикалящия го свят чрез фотографии, скици и живопис, като създава хиляди изображения на ежедневни сцени, приятели, пейзажи и случайни минувачи. Той е известен и с новаторския си подход към технологиите в изкуството. Работи с факс машини и цветни копирни устройства, а по-късно използва iPhone и iPad като средства за рисуване. През 2018 г. създава витраж за Уестминстърското абатство, проектиран изцяло на таблет. През 2022 г. рисува и портрет на певеца Хари Стайлс, също с дигитални средства.

Хокни остава активен творец до края на живота си, подчертавайки, че не живее в миналото. "Винаги правя нещо друго", казва той в интервю през 2022 г.

През живота си художникът създава около 2000 картини, както и хиляди фотографии и скици. Премества се в САЩ през 60-те, където живее дълги години, а през 2000 г. се завръща във Великобритания.

Изложба на Хокни в Париж през миналата година.
ЕПА/БГНЕС Изложба на Хокни в Париж през миналата година.
"Не живея в миналото", казваше 88-годишният творец.
ЕПА/БГНЕС "Не живея в миналото", казваше 88-годишният творец.
Става световноизвестен в епохата на попарта - 60-те години.
ЕПА/БГНЕС Става световноизвестен в епохата на попарта - 60-те години.
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