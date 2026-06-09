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Варна - от силен театър към обещаваща музика

Преходът се случва със специалното участие на Васко Василев

10 Юни 2026
Васко Василев и емблемата на театралния фестивал "Варненско лято" Цветана Манева - вчера, на градския плаж.
Международен театрален фестивал
Васко Василев и емблемата на театралния фестивал "Варненско лято" Цветана Манева - вчера, на градския плаж.

Два от емблематичните фестивали на Варна се засичат днес - театралният "Варненско лято" и музикалният, носещ същото име. Първият е към края си, вторият почва в края на месеца, но пък довечера е първата изява от съпътстващата му програма - концерт на цигуларя Васко Василев и испанския фламенко китарист Карлос Йаве. Българската световна звезда специално вкара в програмата си Варна, представлението фигурира в афиша на двата фестивала - своеобразен преход от едно изкуство към друго. Настроението като цяло в културните среди на града е приповдигнато, тъй като театралният форум тече силно, а музикалният чества 100 години и очакванията са да бъде постигната висока летва.

Концертът на Василев и Йаве се казва FUSION - аранжименти във фламенко, танго, други стилове, включващи класически пиеси и филмова музика. Началото е в 19.30 часа във Фестивалния и конгресен център. Василев пристигна рано във Варна, порадва се на плажа в компанията на доайена и емблемата на театралния фестивал Цветана Манева.

Иначе самият театрален фестивал преминава при много голям интерес от публиката. Селекцията е доста добра, според мнозина зрители се надгражда спрямо предишни години. "Малката Англия", "Велика", "Последната нощ на Сократ", "Илюзии", "Албион", "Деветдесет", "Викове от подземието" са част от представленията, които се състояха. Освен концертът на Василев и Йаве, предстоят още "Опиянение и гняв. Изследвания върху авторитарния характер“ (българо-германски пърформанс), "Алма Малер" (постановка на варненския театър), „Мухи без глави“ (Теди Москов, пазарджишкият театър) и "Приключенията на добрия войник Швейк“ (варненската куклена трупа).

Официалното откриване на музикалния фестивал е на 27 юни в 20 часа във Фестивалния и конгресен център - богат концерт с множество артисти. Нататък програмата също създава очаквания - един от акцентите е домакинство на някои от най-престижните европейски камерни оркестри: 29 юни, Кралски камерен оркестър на Валония; 24 юли, Виенски камерен оркестър; 11 септември, Виенски музикален ансамбъл; 13 септември, Виртуозите на Миланската Ла Скала. Симфоничният оркестър на Би Би Си ще пристигне на 14 октомври за закриването.

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