Именита маестра води Украинската младежка филхармония във Варна

Цигулките на Марио Хосен и Андрий Мурза се обединяват за "Приятелство"

Днес, 12:00
Оксана Линив е дирижирала множество световни оркестри, но Младежката филхармония на Украйна е любимото й дете.
Оксана Линив е дирижирала множество световни оркестри, но Младежката филхармония на Украйна е любимото й дете.

Реномираната Украинска младежка филхармония ще изнесе концерт на 1 септември във Фестивалния и конгресен център в морската ни столица. Събитието е част от програмата на Международния музикален фестивал "Варненско лято", съобщават организаторите от Община Варна. Оркестърът ще бъде ръководен от своята създателка Оксана Линив – първата жена, поканена да дирижира постановка на прочутия оперен фестивал в Байройт. През тази година под нейната палка се открива сезонът в Метрополитън опера, дирижирала е и Виенската филхармония на Великденския фестивал.

В концерта във Варна ще се включат и музикантите от "Паганини ансамбъл" от Виена – именитият български цигулар Марио Хосен, Марта Потулска (виола), Лиляна Кехайова (виолончело) и Александър Свете (китара). Заедно с Марио Хосен солист ще бъде и цигуларят Андрий Мурза, който е бил негов студент и е съпруг на Линив. Двамата ще изпълнят произведението "Приятелство" от Йожен Изаи.

"Искаме да покажем, че езикът на музиката не познава бариерите на човешката ограниченост, омразата, конфронтацията и отмъщението, а строи мост, който ни свързва", посочва пред БТА Марио Хосен, който е и артистичен директор на "Варненско лято". По думите му с този концерт в програмата един от най-старите фестивали за класическа музика в света – Варненският, ще докаже, че е обединителен център. "Ние вярваме в хармонията и в бъдещето. Хората на изкуството имаме мисия да бъдем културните посланици, които влияят на личностите, вземащи тежките решения за бъдещето на обществото. Надявам се, че ще имаме все повече дума в политическите решения, които ще се вземат на континента, защото отдавна сме изградили обединена Европа", коментира Хосен солидарността между артистите от различни националности.

В програмата на концерта на Украинската младежка филхармония на 1 септември ще прозвучат още творби от Евгени Оркин, Четвъртата симфония на Брамс, нова версия на Паганини за квартет и оркестър – заедно с "Паганини ансамбъл". Ще име и премиера на произведение от Габриеле Прой. Събитието се осъществява със съдействието на Австрийския културен форум в София. 

Създателката на Младежката филхармония на Украйна Оксана Линив е носител на трета награда от първото издание на престижния конкурс за диригенти "Густав Малер" (2004). Дирижира концертни програми и опери в Украйна, Естония, Румъния, Германия, Франция, Швейцария и др. През 2013-а получава асистентско място при големия диригент Кирил Петренко в Баварската държавна опера, на която той е директор, а през 2015 г. е обявена за най-добър диригент на Баварската държавна опера в категорията „Класическа музика“. През 2024 г. Линив дебютира с голям успех в Метрополитен опера и дирижира за първи път Виенската филхармония в Залцбург. Понастоящем ръководи Театро комунале в Болоня, където е първата дама на такава позиция в Италия. Най-голямата страст на 47-годишната прочута маестра обаче си остава основаната през 2017 г. от нея Украинска младежка филхармония, в която свирят музикално надарени деца и юноши от цяла Украйна. 

